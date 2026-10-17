ĐBQH tỉnh Thanh Hóa kiến nghị nhiều giải pháp bảo vệ quyền lợi người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 17/10, tại phiên thảo luận tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về bưu chính, đo lường và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa điều hành thảo luận tổ số 13. Ảnh: Đào Cảnh

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận.

Dự phiên thảo luận có các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Hồng Diên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận tổ 13. Ảnh: Đào Cảnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự phiên thảo luận tại tổ số 13. Ảnh: Đào Cảnh

Cho ý kiến về dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Bùi Văn Dũng tán thành việc sửa đổi toàn diện luật sau hơn 15 năm thi hành, trong bối cảnh thương mại điện tử và chuyển đổi số phát triển mạnh. Theo Tờ trình của Chính phủ, năm 2025 sản lượng bưu chính đạt trên 4 tỷ bưu gửi, doanh thu khoảng 87.100 tỷ đồng.

Đại biểu Bùi Văn Dũng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) phát biểu. Ảnh: Đào Cảnh

Đại biểu đánh giá dự thảo đã có những điều chỉnh tích cực như xác định bưu chính là hạ tầng thiết yếu, mở rộng dịch vụ phổ cập và đơn giản hóa thủ tục đăng ký. Đồng thời, đề nghị làm rõ cơ chế hỗ trợ dịch vụ bưu chính phổ cập gắn với chất lượng phục vụ; bảo đảm khả năng truy vết, kiểm soát dữ liệu; triển khai hậu kiểm theo rủi ro và các chính sách bưu chính xanh phù hợp thực tiễn.

Đại biểu cho rằng, việc sửa đổi luật cần hướng tới bảo đảm dịch vụ thiết yếu đến mọi vùng miền, sử dụng ngân sách minh bạch, bảo vệ dữ liệu và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Đại biểu Vũ Tiến Dũng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) phát biểu thảo luận. Ảnh: Đào Cảnh

Cho ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu Vũ Tiến Dũng đề nghị đổi mới phương thức quản lý theo mức độ rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số và bổ sung cơ chế bảo vệ thực chất quyền lợi người tiêu dùng.

Đại biểu kiến nghị bổ sung quy định buộc tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận đo lường phải hoàn trả khoản tiền thu vượt khi có đủ căn cứ xác định. Bởi thiệt hại trong từng giao dịch có thể nhỏ, nhưng nếu vi phạm lặp lại, ảnh hưởng đến nhiều người thì tổng thiệt hại xã hội sẽ rất lớn; việc xử lý không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà phải bảo đảm khôi phục quyền lợi thực tế của người bị thiệt hại.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận. Ảnh: Đào Cảnh

Thảo luận về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đề nghị tính thời gian miễn thuế từ khi doanh nghiệp phát sinh thu nhập chịu thuế thay vì từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Theo đại biểu, cách tính hiện nay có thể gây bất bình đẳng giữa doanh nghiệp thành lập vào đầu năm và cuối năm, trong khi nhiều doanh nghiệp chưa phát sinh thu nhập chịu thuế trong giai đoạn đầu hoạt động.

Về tiếp cận vốn, đại biểu đề nghị khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên phương án kinh doanh, dòng tiền và dữ liệu giao dịch, đa dạng hóa tài sản bảo đảm. Việc sắp xếp, sáp nhập hoặc giải thể các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ bảo lãnh tín dụng cần đi kèm phương án kế thừa quyền, nghĩa vụ, các khoản vay và cam kết bảo lãnh hiện có, tránh gián đoạn hỗ trợ. Đồng thời, cần xây dựng chuẩn dữ liệu, cơ chế chia sẻ thông tin tín dụng, quy trình xét duyệt minh bạch và cơ chế giám sát, phân định trách nhiệm rõ ràng.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) phát biểu thảo luận. Ảnh: Đào Cảnh

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh đề nghị nghiên cứu bổ sung 3 chính sách mà doanh nghiệp được áp dụng ngay theo luật.

Một là doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh được nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, vì với hộ thu nhập chỉ bằng một lao động, sổ sách kế toán là gánh nặng.

Hai là, gắn quyền khấu trừ chi phí tính thuế của doanh nghiệp lớn với nghĩa vụ thanh toán đúng hạn cho doanh nghiệp nhỏ, không tốn ngân sách nhưng xử lý được tình trạng chiếm dụng vốn.

Ba là, thủ tục giải thể, phá sản rút gọn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hữu Đại