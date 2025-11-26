Đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất tại cơ quan, tổ chức, đơn vị sau tinh gọn bộ máy

Ngày 26/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng ký ban hành Công văn số 20856/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Công điện số 207/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước.

Theo nội dung công văn, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của tỉnh Thanh Hóa sau sắp xếp tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 207/CĐTTg ngày 4/11/2025, các văn bản hướng dẫn, triển khai của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh.

Khẩn trương tiếp nhận nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tránh đùn đẩy, kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí tài sản công.

Phối hợp tiếp nhận thông tin, xem xét, giải quyết hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết các trường hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương và trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ sở nhà, đất thiếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý có liên quan và quy định của pháp luật về đất đai khẩn trương trình cấp thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi sắp xếp lại, xử lý xong, gây khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.

Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện các trình tự, thủ tục đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công là nhà, đất theo phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hoặc báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế sử dụng tài sản tại các địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp tiếp nhận nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật; tránh đùn đẩy, kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí.

Đồng thời, phối hợp rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật để chủ động liên hệ, đôn đốc, phối hợp thực hiện bàn giao, đưa nhà, đất vào sử dụng có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; chấm dứt việc sử dụng nhà, đất vào mục đích cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, liên doanh, liên kết... không đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra vi phạm.

Thanh tra tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất tại các doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

