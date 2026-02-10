Đẩy mạnh công tác trồng rừng

Những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền người dân tích cực tham gia và có bước phát triển mạnh mẽ. Trồng rừng góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân xã Mậu Lâm chăm sóc rừng sản xuất.

Để nâng cao chất lượng rừng trồng, Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh đã thực hiện mục tiêu bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng và cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có; hình thành các vùng trồng rừng sản xuất lâm sản hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh với quy mô lớn, gắn trồng rừng với chế biến và thị trường tiêu thụ lâm sản; nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng rừng, thu hút và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động làm nghề rừng; bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xóa đói, giảm nghèo, XDNTM trên địa bàn. Trọng tâm là trồng rừng bằng cây giống chất lượng cao như keo lai mô, dổi ăn hạt xen keo nhằm tăng giá trị thu nhập cho hộ nhận khoán đất lâm nghiệp, nhận khoán rừng. Trong năm 2025, Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh đã trồng rừng sản xuất sau khai thác được 250ha, đạt 125% kế hoạch.

Ông Nguyễn Đình Thái, Trưởng Phòng Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: “Những năm qua, công tác trồng rừng của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về kinh tế - xã hội và môi trường. Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 650.000ha rừng. Năm 2025, toàn tỉnh trồng mới được 12.500ha rừng, đạt 125% kế hoạch. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh trồng được 10.000ha rừng; khoanh nuôi, tái sinh 40.000ha. Tính hết năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 54%. Những cánh rừng không chỉ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, mà còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương”.

Theo kế hoạch, năm 2026 toàn tỉnh trồng mới 10.000ha rừng và trên 3,1 triệu cây phân tán. Trong đó, chú trọng phát triển rừng gỗ lớn, cấp chứng chỉ rừng và các loại cây lâm nghiệp chủ lực, có lợi thế của từng địa phương để hình thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn với chế biến và xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị cho ngành lâm nghiệp. Về cơ cấu trồng, vùng trung du và miền núi trồng những loại cây trồng đa tác dụng, như: keo các loại, tếch, xoan ta, sao đen, lát hoa, xà cừ, giổi, lim xanh, giáng hương... Vùng đồng bằng trồng các loại cây bóng mát kết hợp lấy gỗ, cây ăn quả, cây làm cảnh, như: xoài, nhãn, keo, xoan ta, sao đen, lát hoa... Vùng ven biển ưu tiên trồng các loại cây chắn gió, chắn cát bay, bảo vệ môi trường sinh thái. Các khu đô thị, khu công nghiệp, đường phố, đường giao thông, công sở trồng các loại cây xanh tán đẹp tạo bóng mát, cảnh quan như: bằng lăng, muồng hoa vàng, long não, phượng vĩ, ngọc lan; các khu di tích lịch sử, đền, chùa trồng các loại cây đa, bồ đề, ngọc lan, si, xanh, lộc vừng...

Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành về tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Đồng thời, giao kế hoạch trồng rừng đến UBND các xã, phường và các đơn vị nhằm chủ động công tác chuẩn bị hiện trường, cây giống, để ngay từ đầu năm thời tiết thuận lợi tổ chức ra quân trồng rừng. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu được lợi ích của việc trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng khả năng cung cấp gỗ và lâm sản. Cùng với đó, quy hoạch các nguồn giống, hệ thống v­­ườn ư­­ơm bảo đảm đủ cây giống lâm nghiệp chất lượng phục vụ trồng rừng. Hư­­ớng dẫn kỹ thuật trồng mới; chỉ đạo hoàn thành tốt công tác thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh. Khuyến khích người dân sử dụng cây giống chất lượng cao; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trồng rừng thâm canh...

Bài và ảnh: Khắc Công