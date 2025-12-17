Dấu ấn chuyển đổi số tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa

Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số ngành y tế, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đang từng bước khẳng định dấu ấn bằng những thay đổi cụ thể, thiết thực, lấy người bệnh làm trung tâm. Từ cải cách quy trình khám chữa bệnh đến ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện hữu trong từng hoạt động chuyên môn của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về nhãn khoa của tỉnh.

Bệnh nhân được hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh tại Kiot thông minh.

Thay đổi bắt đầu từ người bệnh

Tại khu vực tiếp đón của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, hình ảnh người bệnh xếp hàng chờ làm thủ tục như trước kia đã không còn. Thay vào đó là quy trình tiếp nhận gọn nhẹ, nhanh chóng với sự hỗ trợ của hệ thống kiot thông minh đăng ký khám bệnh và phần mềm quản lý khám chữa bệnh.

Chỉ cần một thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID, với vài thao tác đơn giản, người bệnh đã có thể truy cập thông tin bảo hiểm y tế cá nhân, đăng ký khám chữa bệnh nhanh chóng mà không cần mang theo bất cứ giấy tờ gì. Thông tin người bệnh được cập nhật, lưu trữ đầy đủ trên hệ thống, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm áp lực cho cả người bệnh lẫn đội ngũ y, bác sĩ.

Chỉ với 1 thẻ CCCD gắn chíp, bệnh nhân có thể tự đăng ký khám bệnh tại Kiot thông minh được bố trí tại khu vực đón tiếp của bệnh viện.

Là người đã nhiều năm điều trị bệnh về mắt, ông Nguyễn Văn Hưng, xã Hà Trung, chia sẻ: “Trước kia mỗi lần đi khám là phải mang theo nhiều giấy tờ, chờ đợi khá lâu. Bây giờ thông tin có sẵn trên máy, làm thủ tục rất nhanh. Người già như tôi cũng thấy tiện lợi hơn nhiều".

Số hóa quy trình – nâng cao hiệu quả điều trị

Xác định chuyển đổi số là “đòn bẩy” nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ bệnh án, chỉ định cận lâm sàng, theo dõi quá trình điều trị và thanh toán viện phí.

Từ tháng 9/2025, Bệnh viện Mắt Thanh Hoá đã vận hành bệnh án điện tử - bước đột phá quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới bệnh viện thông minh, không giấy tờ. Với việc triển khai bệnh án điện tử, dữ liệu giữa các khoa, phòng được kết nối đồng bộ giúp bác sĩ dễ dàng tra cứu tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán, từ đó đưa ra phác đồ điều trị chính xác, kịp thời. Không chỉ giảm thiểu sai sót chuyên môn, số hóa còn góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả vận hành toàn bệnh viện.

Việc ứng dụng công nghệ số hỗ trợ rất lớn cho công tác chuyên môn của y, bác sĩ.

Bác sĩ CKI Trịnh Thị Thuỷ, Phó trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Mắt Thanh Hoá cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ số đã hỗ trợ rất lớn cho công tác chuyên môn. Hồ sơ bệnh án điện tử giúp chúng tôi dễ dàng tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, so sánh hình ảnh qua từng giai đoạn. Điều này đặc biệt quan trọng với các bệnh lý mạn tính như glôcôm hay bệnh võng mạc, giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả hơn”.

Song song với bệnh án điện tử, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cũng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận tiện cho người bệnh và góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính y tế.

Là người trẻ, thường xuyên sử dụng các dịch vụ số, chị Lê Thị Mai, phường Hạc Thành cho biết: “Tôi thấy việc thanh toán không tiền mặt rất tiện, không phải cầm theo nhiều tiền mặt hay chờ đợi lâu. Cách làm này thể hiện sự chuyên nghiệp và hiện đại của bệnh viện".

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Mắt Thanh Hoá.

Quản lý thông minh, điều hành linh hoạt

Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở khâu khám chữa bệnh, mà còn lan tỏa đến công tác quản lý, điều hành tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Các phần mềm quản trị nội bộ được triển khai đồng bộ, giúp lãnh đạo bệnh viện theo dõi, đánh giá hoạt động chuyên môn, nhân lực, tài chính một cách kịp thời, chính xác.

Thông qua hệ thống dữ liệu số, các báo cáo được cập nhật nhanh chóng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bệnh viện từng bước xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư trang thiết bị hay phần mềm, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, thay đổi thói quen làm việc của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Bệnh viện đã chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành môi trường làm việc số, chuyên nghiệp và thân thiện.

Song song với đó, công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu, nhằm xây dựng niềm tin cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế số.

Những kết quả trong chuyển đổi số đã và đang tạo ra diện mạo mới cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa – hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu của ngành y tế trong thời kỳ số hóa, mà còn là cam kết của bệnh viện trong việc không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trao đổi về định hướng chuyển đổi số, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thanh Hóa nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Mục tiêu cao nhất của bệnh viện là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng của người dân. Công nghệ giúp chúng tôi quản lý hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ rất lớn cho chuyên môn. Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hoàn thiện các nền tảng số, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số y tế của tỉnh Thanh Hóa, vì sức khỏe và sự hài lòng của người dân".

Thuỳ Dung