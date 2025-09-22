Đảng ủy Quân sự tỉnh khai mạc bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng

Sáng 22/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 59 quần chúng ưu tú là cảm tình đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung: Khái quát cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, tham quan nhà truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa và xem phim tài liệu LLVT Thanh Hóa 80 năm hành trình vẻ vang.

Qua lớp bồi dưỡng, mỗi quần chúng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên; thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên, góp phần công sức của mình vào công tác xây dựng Đảng, mà trước hết là góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đủ năng lực lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngọc Lê (CTV)