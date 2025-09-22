Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng Đảng

Đảng ủy Quân sự tỉnh khai mạc bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng

Ngọc Lê (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 59 quần chúng ưu tú là cảm tình đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đảng ủy Quân sự tỉnh khai mạc bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng

Sáng 22/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 59 quần chúng ưu tú là cảm tình đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đảng ủy Quân sự tỉnh khai mạc bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung: Khái quát cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, tham quan nhà truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa và xem phim tài liệu LLVT Thanh Hóa 80 năm hành trình vẻ vang.

Qua lớp bồi dưỡng, mỗi quần chúng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên; thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên, góp phần công sức của mình vào công tác xây dựng Đảng, mà trước hết là góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đủ năng lực lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngọc Lê (CTV)

Từ khóa:

#Phong cách Hồ Chí Minh #Đảng cộng sản Việt Nam #bồi dưỡng #Thanh hóa #công tác xây dựng Đảng #Quân sự tỉnh #Khai mạc #nâng cao năng lực lãnh đạo #Đảng bộ #Đảng viên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Xây dựng Đảng
Nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và bảo đảm hệ thống dịch vụ công (DVC) vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch, phát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long