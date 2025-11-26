Dâng hương kỷ niệm 139 năm khởi nghĩa Ba Đình

Sáng 26/11, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ba Đình đã tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 139 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2025) tại khu Di tích lịch sử quốc gia Ba Đình.

Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887) là một trong những cuộc khởi nghĩa lớn, tiêu biểu của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Dưới sự lãnh đạo của các thủ lĩnh Phạm Bành, Đinh Công Tráng cùng nhiều văn thân, tướng lĩnh, căn cứ Ba Đình được dựng trên ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê đã trở thành phòng tuyến kiên cố và là biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong những năm tháng chống thực dân Pháp. Đây không chỉ là niềm tự hào của quê hương Ba Đình mà còn là dấu son trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm Thủ lĩnh Nghĩa quân Đinh Công Tráng, Phạm Bành và các nghĩa sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ba Đình, đồng chí Mai Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống anh dũng của nghĩa quân Ba Đình và báo công trước anh linh các Thủ lĩnh, nghĩa sĩ. Đồng chí khẳng định, tinh thần kiên trung, bất khuất và ý chí quật cường của cha ông luôn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân hôm nay tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, Đảng bộ và Nhân dân toàn xã sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, tận dụng tốt các nguồn lực, quyết tâm xây dựng Ba Đình trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng mà cha ông để lại.

Lễ dâng hương kỷ niệm 139 năm Khởi nghĩa Ba Đình diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng nghĩa sĩ. Sự kiện không chỉ nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do, mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân xã Ba Đình trong việc tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống lịch sử, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Dương Huyền (CTV)