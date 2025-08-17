Đảng bộ xã Thắng Lộc vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Đảng bộ xã Thắng Lộc được thành lập theo Quyết định số 4261-QĐ/TU, ngày 23/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Xuân Lộc và Đảng bộ xã Xuân Thắng của huyện Thường Xuân cũ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 khi tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thắng Lộc làm thủ tục hành chính. Ảnh: P.V

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thắng Lộc đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và vượt. Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được phát huy, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; dân chủ ở cơ sở được mở rộng, đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu; các nguồn lực đầu tư phát triển được huy động và triển khai thực hiện hiệu quả; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiều thời cơ thuận lợi, nhất là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, bố trí lại đơn vị hành chính, phân bổ về nguồn lực, tạo không gian phát triển mới; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả; niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước tiếp tục được củng cố, tăng cường. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua cùng với hiệu quả của một số công trình trọng điểm sẽ có tác động tích cực, là cơ hội cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ xã Thắng Lộc xác định 3 chương trình trọng tâm, 1 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đó là Chương trình phát triển nông, lâm nghiệp, XDNTM, giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao; Chương trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số góp phần vào nâng cao giá trị ngành kinh tế số; Chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc; khâu đột phá về huy động tối đa các nguồn lực nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật cơ bản đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững. Để hiện thực hóa hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thắng Lộc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sát đúng, phù hợp với thực tiễn mới của địa phương. Xã Thắng Lộc phấn đấu đến năm 2030, tốc độ phát triển bình quân đạt 5,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt 4.000 tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 744ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 50ha; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 75 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 100 tỷ đồng.

Hệ thống trường học trên địa bàn xã Thắng Lộc được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Ảnh: P.V

Về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng thôn, từng khu vực, xã Thắng Lộc ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định, như: gỗ keo, lợn bản, gà đồi... Đồng thời, thúc đẩy có hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất; tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, trong đó phấn đấu đưa năng suất lúa đạt trên 58 tạ/ha; gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Kết hợp phát triển nông, lâm nghiệp gắn với XDNTM để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tiếp tục thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp. Chủ động cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi vừa đáp ứng với ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, vừa phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt trong các ngành nông nghiệp công nghệ cao. Từng bước chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây nguyên liệu, dược liệu; thay thế giống keo ươm hạt sang keo mô...

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã Thắng Lộc tập trung xây dựng lại các quy hoạch, kêu gọi đầu tư để hình thành điểm, khu sản xuất, chế biến tập trung. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó tập trung vào các ngành nghề như: mộc dân dụng, sửa chữa cơ khí, may mặc... Vận động các doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, đi vào chế biến sâu ngành lâm sản. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; tạo nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Về xây dựng cơ bản, xã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng của toàn dân và doanh nghiệp; sử dụng có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng vào các dự án hạ tầng thông qua nhiều hình thức; tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng đường giao thông nông thôn; nâng cấp và mở rộng mạng lưới điện để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu của Nhân dân như: vận tải, cơ giới hóa phục vụ sản xuất, tạp hóa. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, hạ tầng viễn thông. Phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ mới bắt đầu với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thử thách đan xen, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần đồng thuận, chung sức, chung lòng, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Thắng Lộc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Vi Ngọc Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thắng Lộc