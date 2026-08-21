DANAGO chính thức nhận giấy phép lữ hành quốc tế, đón khách Inbound

Là cái tên bảo chứng cho chất lượng lữ hành nội địa tại Đà Nẵng trong nhiều năm qua, DANAGO nay chính thức bước sang chặng đường mới với giấy phép lữ hành quốc tế 2026, mở rộng hoạt động đón khách Inbound.

Với DANAGO, tấm giấy phép không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là “trái ngọt” xứng đáng cho cả một hành trình chuẩn bị bền bỉ suốt nhiều năm: từ việc nâng cấp sản phẩm, dịch vụ cho đến tối ưu năng lực vận hành các tour đoàn và sự kiện MICE quy mô lớn.

Công ty du lịch Đà Nẵng DANAGO công bố giấy phép lữ hành quốc tế

Với lợi thế am hiểu điểm đến cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, DANAGO tiếp tục kiến tạo nên những hành trình giàu bản sắc, đưa văn hóa và con người miền Trung đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Việc góp mặt trong danh sách đề cử 20 công ty du lịch Đà Nẵng hàng đầu năm 2026 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những giá trị tử tế mà họ đã bền bỉ gieo trồng.

Khi trải nghiệm trở thành "đặc sản" giữ chân du khách

Trong làn sóng phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế, sức hút của một điểm đến giờ đây không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn ở những trải nghiệm mang đậm dấu ấn bản địa. Đó cũng là yếu tố ngày càng được du khách quốc tế ưu tiên khi lựa chọn hành trình.

Là thành viên của DNG Travel – thương hiệu gắn bó với Đà Nẵng từ năm 2009, DANAGO sở hữu lợi thế của một đơn vị “thổ địa”, am hiểu từng điểm đến, hệ thống dịch vụ và văn hóa miền Trung.

Đoàn Rikkeisoft trong tour Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm cùng DANAGO

Chính sự am hiểu vùng đất đã trở thành “chất liệu” để DANAGO tạo nên những hành trình khác biệt, nơi mỗi trải nghiệm đều góp phần kể câu chuyện về Đà Nẵng và miền Trung đến với bạn bè quốc tế.

Từ lợi thế đó, DANAGO phát triển đa dạng sản phẩm như tour Đà Nẵng, tour miền Trung, tour MICE cùng các hành trình khám phá Hội An, Huế, Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm, Lý Sơn hay Măng Đen, mang đến cho du khách những góc nhìn chân thực về văn hóa, con người và nhịp sống địa phương.

Tour MICE: Dấu ấn khẳng định vị thế thương hiệu của DANAGO

Trong hệ sinh thái dịch vụ của DANAGO, du lịch MICE đóng vai trò là dòng sản phẩm chiến lược, khẳng định năng lực vận hành chuyên nghiệp của đơn vị qua các chương trình quy mô lớn.

Mỗi hành trình do DANAGO xây dựng đều được cá nhân hóa sâu sắc, đáp ứng trọn vẹn từng kỳ vọng riêng biệt của doanh nghiệp. Họ đã liên tục trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng loạt đoàn khách lớn như Detech Motor (550 khách), Rikkeisoft (300 khách), Billion Max (170 khách), SupremeTech (160 khách), PARAMAX (130 khách) hay Toyota Okayama Đà Nẵng (100 khách).

Đặc biệt vào tháng 7-2026, đơn vị này tiếp tục ghi dấu ấn với chương trình MICE 3 ngày 2 đêm dành cho 250 khách Hukan Việt Nam tại Đà Nẵng. Họ đã thể hiện sự linh hoạt khi kết nối hài hòa giữa hội nghị chuyên nghiệp, lịch trình tham quan và đêm gala dinner đẳng cấp.

DANAGO tổ chức thành công tour MICE cho đoàn 250 khách Hukan Việt Nam

Bản lĩnh của DANAGO còn thể hiện rõ nhất trong mùa cao điểm du lịch khi tổ chức thành công cùng lúc 7 đoàn khách lớn. Khả năng điều phối linh hoạt ở quy mô hàng trăm người chính là lợi thế cạnh tranh vượt trội mà ít đơn vị lữ hành nào có được.

Sự tận tâm của DANAGO còn được ghi nhận qua hơn 800 đánh giá 5 sao tuyệt đối của du khách trên Google Maps (tính đến tháng 8.2026). Thành công đó đến từ việc công ty kiên định giữ vững triết lý "chất lượng tour tuyệt đối" với 5 cam kết vàng: Giá tour tốt – Lịch trình hoàn hảo – Xe chất lượng – Hướng dẫn viên chuyên nghiệp – Dịch vụ chuẩn mực.

Hoàn thiện nền tảng pháp lý để đón khách Inbound

Song hành cùng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, DANAGO vẫn tập trung hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch Inbound.

Cùng với giấy phép lữ hành quốc tế, DANAGO hiện sở hữu giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (Số GP: 48-0069/2022/SDL-GP LHNĐ) và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu DANAGO. Toàn bộ thông tin pháp lý đều được công khai minh bạch trên website chính thức của công ty.

Giấy tờ pháp lý công ty du lịch Đà Nẵng DANAGO

Với DANAGO, nền tảng pháp lý vững chắc không chỉ là nền móng cho sự phát triển bền vững, mà còn là lời cam kết về sự minh bạch, chuyên nghiệp và uy tín dành cho khách hàng, đối tác.

Kiến tạo hành trình đậm bản sắc, hướng đến MICE quy mô lớn

Bước vào chặng đường phát triển mới, DANAGO tập trung đón dòng khách Inbound từ những thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ hay châu Âu. Song song đó, họ sẽ tiếp tục củng cố vị thế qua các sản phẩm cốt lõi đã làm nên tên tuổi: tour MICE, tour đoàn cùng chuỗi hành trình trải nghiệm văn hóa.

Những sản phẩm quen thuộc như tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, tour 4 ngày 3 đêm đều được nâng cấp toàn diện, nhằm mang đến làn gió mới nhưng vẫn giữ trọn nét mộc mạc cùng chiều sâu bản sắc địa phương.

Đoàn SupremeTech tham dự gala dinner do DANAGO tổ chức

Cùng với mục tiêu mở rộng thị trường, DANAGO chú trọng chuẩn hóa dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện quy trình vận hành. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để họ sẵn sàng tổ chức các chương trình MICE quy mô lớn, từ 1.000 đến 2.000 khách trong thời gian tới.

Trưởng thành cùng du lịch miền Trung, DANAGO không ngừng nỗ lực kết nối các giá trị bản địa với bạn bè quốc tế. Họ kỳ vọng mỗi chuyến đi sẽ lưu giữ những ký ức đẹp, biến Đà Nẵng cùng dải đất miền Trung thành điểm đến hấp dẫn mà du khách muốn quay lại nhiều lần.