“Dân vận khéo” sáng bản làng

Vốn là những cá nhân tiêu biểu, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS), đội ngũ người có uy tín (NCUT) đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong quá trình tham gia cùng chính quyền các cấp làm công tác dân vận với nhiều cách làm riêng, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chị Triệu Thị Yến, người có uy tín thôn Phú Sơn (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn chữ Dao cho phụ nữ xã Cẩm Vân.

Xía Nọi, xã Sơn Thủy có 35 hộ sinh sống, 100% người dân là đồng bào Mông. Trước đây cuộc sống của bà con vẫn luôn gặp khó khăn, chủ yếu là tự cung tự cấp. Nhưng từ năm 2022, bản có điện lưới, bà con được tiếp cận thông tin nhiều hơn qua hội nghị, các buổi truyền thông, ti vi, điện thoại; trẻ con được đến trường học... Vì thế, nếp sống cũ, các hủ tục dần được xóa bỏ. Thành công đó, một phần nhờ sự tận tâm của NCUT Sung Văn Cấu.

Vốn là người Mông di cư từ Mường Lát đến huyện Quan Sơn (cũ) từ năm 1992, hơn 30 năm trải qua những khó khăn như những người Mông khác trong bản, anh Cấu hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của bà con. Anh cùng với chi ủy, ban công tác mặt trận bản mang tiếng nói, tâm tư của người dân đề bạt với cấp trên, đồng thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn... Vì thế, anh được dân bản tin tưởng, quý mến. Anh Cấu chia sẻ: “Có tận mắt chứng kiến cái đói, cái nghèo thì mình mới có quyết tâm chỉ bảo kiến thức, kỹ năng thực tế để bà con tự sản xuất, ổn định cuộc sống. Thấy người Mông ngày càng thay đổi cách nghĩ, tích cực sản xuất để ổn định cuộc sống, không di cư tự do, vượt biên trái phép, không nghe kẻ xấu tuyên truyền, không sa vào tệ nạn... là mình vui lắm rồi”.

Không chỉ thuyết phục bà con bằng những hành động thiết thực để nâng cao đời sống kinh tế cho người dân như hướng dẫn trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm..., anh Cấu còn tuyên truyền, vận động dân bản thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Mưa dầm thấm sâu, nay dân bản Xía Nọi đã trồng 2 vụ lúa/năm, chăn nuôi phát triển nhiều hơn, nhiều hộ có thu nhập từ trồng ngô, quế, luồng..., từng bước xóa được đói, giảm được nghèo.

Người dân xã Cẩm Thạch ai cũng biết ông Triệu Văn Nguyên, NCUT ở thôn Bình Sơn, bởi ông nắm giữ khá nhiều giá trị văn hóa truyền thống, thông thạo chữ viết của dân tộc Dao. Chính từ lợi thế này, ông đã tạo cho mình một “bí quyết” trong công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Theo ông Nguyên, niềm tự hào về văn hóa đã ăn sâu vào máu thịt người dân tộc Dao và ông đã dùng kiến thức am hiểu của mình để giữ gìn các giá trị truyền thống, qua đó giúp cộng đồng gắn kết và hòa nhập hơn. Ông cùng đội ngũ cán bộ thôn tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp của người Dao như: Tết năm cùng, Tết Thanh minh, Lễ hội tháng Bảy, Tết nhảy, Lễ cấp sắc; tổ chức các lớp dạy chữ Dao cho bà con và các cháu thiếu niên...; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, hủy bỏ các hủ tục như ăn cỗ cưới lâu ngày và thách cưới bằng các hiện vật lớn...

Trong XDNTM, ông đã vận động người dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hiến hơn 1.000m2 đất, bê tông hóa 100% đường nội thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, nâng cấp chỉnh trang nhà văn hóa thôn; trồng cau, hoa hai bên đường thay thế cỏ dại; giữ gìn vệ sinh môi trường; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao. Với sự nỗ lực của ông Triệu Văn Nguyên và bà con trong thôn, năm 2018, Bình Sơn đạt thôn NTM. Hiện thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 57 triệu đồng/năm, toàn thôn chỉ còn 3 hộ nghèo.

Anh Cấu, ông Nguyên chỉ là 2 trong số 1.281 NCUT trong tỉnh đang vận dụng linh hoạt công tác dân vận với những cách làm riêng, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong đồng bào DTTS. Với uy tín của mình, đội ngũ NCUT đã vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Họ không quản ngại khó khăn, “đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người” để tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo, bài trừ hủ tục, giải quyết mâu thuẫn, bảo vệ an ninh biên giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng, cho biết: "Gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận là kinh nghiệm được các tổ dân vận đúc kết từ thực tiễn. Vì vậy, thời gian tới, việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào DTTS phải thường xuyên, cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, hướng về cơ sở, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ưu tiên tập trung giải quyết những việc khó, những việc mới nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt chú trọng, đề cao và phát huy tốt vai trò của NCUT nhằm tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất, tiến tới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập".

Bài và ảnh: Phan Nga