Đàm phán tại Geneva: Nga mở rộng thảo luận, tập trung vào vấn đề lãnh thổ

Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây ở Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán ở Geneva về Ukraine sẽ bao gồm nhiều chủ đề hơn so với các vòng đàm phán ở Abu Dhabi, bao gồm các vấn đề quan trọng liên quan đến lãnh thổ.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Ổng Dmitry Peskov. Ảnh: Civil Georgia

Theo ông, nội dung thảo luận lần này sẽ rộng hơn đáng kể so với các vòng tham vấn trước đó tại Abu Dhabi, bao gồm “những vấn đề chính liên quan đến lãnh thổ và các yêu cầu của Nga”. Ông Peskov nhấn mạnh, để thảo luận các vấn đề cốt lõi này cần có sự hiện diện của Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, người đã không tham gia các vòng trước tại UAE do khi đó các bên “tập trung đặc biệt vào vấn đề an ninh”. Ông Medinsky xác nhận tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Nga trong tiến trình đàm phán về Ukraine. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin thường xuyên liên lạc với các nhà đàm phán và đã đưa ra chỉ thị chi tiết trước khi phái đoàn lên đường.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã xác định khuôn khổ cần thiết cho vòng đàm phán mới. Phái đoàn Ukraine dự kiến do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Rustem Umerov và Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov dẫn đầu.

Phía Mỹ cũng xác nhận sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tại Geneva.

Trong khi đó, tối 16/2 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ tiết lộ vòng đàm phán mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra ngày 17-18/2 tại Geneva, sẽ được tổ chức kín.

Từ Liên hợp quốc, một nguồn tin cho hay các cuộc đàm phán sẽ không diễn ra tại trụ sở của LHQ ở Geneva và cơ quan này cũng sẽ không tham gia quá trình đàm phán.

Đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra vào các ngày 23–24/1 và 4–5/2 tại Abu Dhabi. Ảnh: China Daily

Trước đó, hai vòng tham vấn an ninh ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã diễn ra vào các ngày 23–24/1 và 4–5/2 tại Abu Dhabi. Cuộc gặp hồi tháng 1 được xem là lần đàm phán công khai trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong khuôn khổ sáng kiến do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột bùng phát từ tháng 2/2022. Dù được các bên mô tả là “mang tính xây dựng”, các vòng đàm phán trước đó chưa đạt được đột phá đáng kể.

Dự kiến, các phái đoàn Nga và Ukraine sẽ báo cáo lại cho lãnh đạo mỗi bên trước khi bất kỳ thỏa hiệp nào được thông qua. Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và lập trường về lãnh thổ vẫn cách biệt lớn, vòng đàm phán tại Geneva được xem là phép thử tiếp theo đối với nỗ lực trung gian của Mỹ, song triển vọng đạt được bước ngoặt đáng kể vẫn còn mờ nhạt.

Minh Phương

Nguồn: Anadolu, Aljazeera, Reuters