Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine khép lại, để ngỏ vòng tiếp theo vào tuần tới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/1 cho biết, vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đã kết thúc sau hai ngày làm việc, ghi nhận các trao đổi mang tính xây dựng, song chủ yếu dừng ở mức thăm dò, phản ánh thiện chí đối thoại hơn là những bước đi cụ thể hướng tới chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: ABC News.

Theo ông Zelensky, các phái đoàn đã thống nhất báo cáo đầy đủ kết quả làm việc về lãnh đạo mỗi nước, đồng thời duy trì phối hợp nhằm chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo. Các đại diện quân sự tham gia đàm phán cũng đã khoanh vùng những vấn đề cần tiếp tục trao đổi, qua đó để ngỏ khả năng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo, sớm nhất trong tuần tới.

Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp tham gia đối thoại với cả Ukraine và Nga, phản ánh việc Washington đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy vai trò trung gian trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Phái đoàn Mỹ gồm các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Phía Ukraine cử Trưởng đoàn đàm phán Rustem Umerov và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Kyrylo Budanov. Nga tham gia với đại diện quân đội và cơ quan tình báo quân sự.

Tổng thống Ukraine cho biết các bên đã đạt được sự thống nhất bước đầu về việc Mỹ tham gia giám sát tiến trình chấm dứt giao tranh, cũng như vai trò của Washington trong việc hình thành các cơ chế bảo đảm an ninh trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho biết các cuộc gặp tại Abu Dhabi nằm trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước đó, phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Tổng thống Zelensky cho rằng, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đang tiến gần hoàn tất, song thừa nhận vẫn còn những vấn đề then chốt chưa được tháo gỡ, đặc biệt liên quan đến lãnh thổ.

Tổng thống UAE tiếp đón các trưởng đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên do UAE chủ trì giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Ảnh: Caspian Post.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh, tình hình an ninh trên thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Báo The Kyiv Independent ngày 24/1 cho biết, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga tại Kiev đã khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, các cuộc tấn công bằng UAV đã làm 27 người bị thương. Việc Nga liên tục oanh kích hạ tầng năng lượng của Ukraine đã khiến nhiều thành phố lớn rơi vào tình trạng thiếu sưởi ấm, điện và nước trong điều kiện giá rét.

Thanh Giang

Nguồn: AP News, RT.