Đài UFO - Phi thuyền bay giữa tầng không

Trên đỉnh đồi Tịnh Tâm vốn dĩ yên bình, nơi những hàng cây đứng lặng, gió khẽ mơn man như lời thì thầm từ phong cảnh thiên nhiên tình tứ, một công trình kỳ bí hiện diện giữa vùng Lam Kinh. Ấy chính là cái tên đầy chất mộng tưởng: Đài UFO – Biểu tượng đặc dị mang hình dáng phi thuyền giữa tầng không hiện hữu trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng LAMORI Resort & Spa.

Biểu tượng mới của du lịch xứ Thanh.

Giới trẻ đam mê trải nghiệm, kẻ mộng mơ khát khao phiêu lưu, những trái tim lãng du đang truyền tai nhau về một “tọa độ mới”, độc đáo chưa từng có tại miền Trung: UFO. Đứng sừng sững trên đồi LAMORI, UFO hiện ra như một “phi thuyền” vừa đáp xuống mặt đất, với thiết kế hiện đại, ánh sáng rực rỡ biến hóa giữa các tông màu huyền hoặc. Vào ban đêm, cả không gian như bừng sáng đưa du khách bước vào một khung cảnh kỳ ảo, tưởng chỉ tồn tại trong điện ảnh viễn tưởng.

Lối dẫn lên UFO là một con đường uốn lượn xuyên qua đại ngàn tĩnh lặng, hành trình chinh phục được bắt đầu bằng những bậc thang tiếp nối nhau. Hai bên là sắc nâu của đất hòa quyện cùng xanh thẫm của tán cây cao vút, tạo cảm giác như đang lạc vào miền cổ tích. Mỗi bước chân là một nhịp cảm xúc, dẫn dắt ta từ thực tại vào thế giới khác lạ, nơi trí tưởng tượng được tự do bay xa.

Con đường dẫn đến mộng mơ.

Ban ngày, UFO mang vẻ “trắng thanh lịch”, tinh khiết nổi bật giữa nền trời Lam Kinh lộng gió. Ban đêm, ánh sáng từ đài vọng cảnh chiếu rọi cả vùng đồi, tạo nên một cảnh tượng vừa lộng lẫy, kiêu sa vừa nên thơ. Nhìn từ xa, UFO tựa như chiếc đĩa bay đang lơ lửng giữa trời, khơi gợi trong lòng người một niềm háo hức khám phá điều chưa biết.

Đài vọng cảnh UFO không chỉ là một điểm check-in “cháy máy” mà còn là nơi đưa bạn “bay” khỏi thế giới thường nhật. Từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa là cả vùng Thọ Xuân trải dài, rừng núi bồng bềnh trong sương, xa xa là Lam Kinh cổ kính, là thôn làng yên ả như bức tranh sơn thủy hữu tình.

Khi những tia sáng đầu ngày rọi xuống, cả đồi LAMORI bừng tỉnh trong làn sương mỏng, UFO như nâng bạn lên tầng mây, nơi chỉ còn lại gió, trời và tâm hồn rộng mở. Để rồi khẽ chạm đến tầng mơ, chill giữa đồi huyền bí.

Không gian quanh UFO là sự hòa quyện giữa chất rừng nguyên sinh và hơi thở kiến trúc đương đại. Đây không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi, nhóm bạn mê du lịch khám phá, mà còn là nơi nghỉ dưỡng tinh thần dành cho những tâm hồn yêu sự tĩnh tại, khác biệt.

Tầng không – Nơi chiêm ngưỡng bức tranh phong cảnh LAMORI từ trên cao.

UFO trên đồi LAMORI – không chỉ là một công trình “viral” trên mạng xã hội, mà còn là biểu tượng cho tinh thần dám khác biệt, sáng tạo, và đột phá trong hành trình kiến tạo du lịch tại Thanh Hóa. Trong lòng vùng đất cổ Lam Kinh – nơi ghi dấu một triều đại vàng son của dân tộc – nay có thêm một “cánh cổng không gian” đưa con người vào miền trải nghiệm đa chiều, vừa hiện đại vừa huyền bí.

“LAMORI không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà là nơi khơi mở trí tưởng tượng, đánh thức cảm xúc và UFO chính là ngọn hải đăng lấp lánh giữa rừng mộng mơ.”

Minh Ngọc (NL)