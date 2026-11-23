Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Thanh Hóa giành thêm 6 huy chương trong ngày 23/11

Kết thúc ngày thi đấu 23/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 3 HCB và 3 HCĐ ở các môn bơi, Kurash, Pencak Silat và Billiards & Snooker, nâng tổng thành tích lên 5 HCV, 16 HCB và 17 HCĐ. Bên cạnh đó, Boxing toàn thắng 2 trận ra quân, trong khi các VĐV bắn cung, cờ tướng và xe đạp đường trường cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 23/11: 3 HCB: Nguyễn Tiến Tú (Pencak Silat - Seni); Quách Trần Thanh Hằng (Kurash), Phạm Thị Vân (Bơi) 3 HCĐ: Nguyễn Tiến Minh (Billiards & Snooker), Phạm Thị Ngọc Anh (Kurash), Nguyễn Tiến Tú (Pencak Silat - Seni)

18h40 - Từ Thị Nam lọt Top 6 nội dung cung 3 dây nữ

Theo kết quả thi đấu môn Bắn cung tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ngày 23/11, VĐV Từ Thị Nam đạt vị trí Top 6 ở nội dung cung 3 dây nữ.

Nguyễn Trọng Hải và các đồng đội chưa thể giành huy chương trong ngày ra quân môn Bắn cung.

Ở nội dung cung 3 dây nam, Nguyễn Minh Quý đạt vị trí Top 18, tiếp theo là Nguyễn Trọng Hải (Top 27), Lê Văn Lực (Top 28), Phạm Minh Đức (Top 42), Nguyễn Xuân Hoàng (Top 47), Lê Gia Sang (Top 49) và Bùi Ngọc Lâm (Top 50).

18h22 - Cờ tướng Thanh Hóa: Đỗ Thị Mai thắng cả hai ván đấu trong ngày

Ở môn Cờ tướng, VĐV Đỗ Thị Mai có ngày thi đấu thành công khi giành chiến thắng ở cả hai ván đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Cụ thể, Đỗ Thị Mai lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Quảng Ninh ở ván 3 và TP.HCM ở ván 4. Trong khi đó, Phạm Thị Kim Liên để thua các đại diện Hà Nội ở cả hai ván đấu.

Như vậy, Cờ tướng Thanh Hóa khép lại ngày 23/11 với 2 trận thắng và 2 trận thua.

18h15 - Xe đạp đường trường Thanh Hóa có hai VĐV lọt Top 12

Ở nội dung tính điểm nữ môn Xe đạp đường trường, hai VĐV Thanh Hóa là Hà Ngọc Diệp và Phạm Thị My đã hoàn thành phần thi chung kết diễn ra ngày 23/11 tại khu vực Cần Giờ (TP.HCM).

Trong đó, Hà Ngọc Diệp xếp thứ 9, còn Phạm Thị My đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng chung cuộc.

18h10 - Nguyễn Tiến Tú giành thêm HCĐ cho Pencak Silat Thanh Hóa

VĐV Nguyễn Tiến Tú mang về huy chương cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi giành HCĐ nội dung Solo nam thuộc nhóm Seni (biểu diễn) môn Pencak Silat.

Ở trận bán kết, Nguyễn Tiến Tú không thể giành quyền vào chung kết, qua đó khép lại nội dung Solo nam với tấm HCĐ.

Như vậy, võ sĩ này đã giành 2 huy chương (1 HCB, 1 HCĐ) trong ngày thi đấu 23/11. Đây cũng là tấm HCĐ thứ ba của đoàn Thể thao Thanh Hóa trong ngày.

18h05 - Phạm Thị Vân giành HCB thứ hai tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Kình ngư Phạm Thị Vân tiếp tục mang về tấm HCB cho đoàn Thể thao Thanh Hóa ở nội dung 50m tự do nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sau lượt bơi chung kết diễn ra tối 23/11 tại CLB Phú Thọ (TP.HCM).

Phạm Thị Vân hoàn thành cự ly với thành tích 26 giây 00, xếp thứ hai sau Nguyễn Thúy Hiền (đoàn Quân đội), người giành HCV với thành tích 25 giây 85, thành tích phá kỷ lục Đại hội.

Phạm Thị Vân giành HCB ở nội dung 50m bơi tự do.

Trước đó, tại vòng loại buổi sáng, Phạm Thị Vân đạt thành tích 27 giây 43, trong khi Nguyễn Thúy Hiền đạt 27 giây 50. Cả hai tiếp tục cải thiện thành tích ở lượt bơi quyết định, trong đó Vân rút ngắn được 1 giây 43 so với vòng loại.

Đây là tấm HCB thứ hai của Phạm Thị Vân tại Đại hội năm nay, sau thành tích về nhì nội dung 100m tự do nữ tối 22/11. Đáng chú ý, cả hai lần Vân đều xếp sau Nguyễn Thúy Hiền.

Phạm Thị Vân (phải) một lần nữa về nhì sau Nguyễn Thuý Hiền (Quân đội - áo đỏ).

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, Phạm Thị Vân từng giành HCV ở nội dung 50m tự do nữ. Dù chưa thể bảo vệ ngôi vô địch, kình ngư xứ Thanh đã có hai tấm HCB sau hai ngày thi đấu đầu tiên.

17h32 - Boxing Thanh Hóa toàn thắng 2 trận trong ngày ra quân

Đội tuyển Boxing Thanh Hóa khép lại ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với kết quả tích cực khi cả hai võ sĩ ra sân đều giành chiến thắng ở vòng loại.

Đỗ Xuân Anh giành chiến thắng ở hạng cân 48-51 kg nam.

Ở hạng cân 48–51kg nam, Đỗ Xuân Anh vượt qua đối thủ Huỳnh Nhật Khang (Khánh Hoà) trong trận ra quân, qua đó giành quyền đi tiếp.

Trước đó, võ sĩ Phạm Thị Dang cũng có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng ở vòng loại hạng cân 42–45kg nữ.

Phạm Thị Dang (đỏ) giành chiến thắng ở trận ra quân.

Như vậy, Boxing Thanh Hóa đã toàn thắng cả 2 trận đấu trong ngày 23/11, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình cạnh tranh huy chương tại Đại hội năm nay.

16h15 - Quách Trần Thanh Hằng giành HCB môn Kurash

Võ sĩ Quách Trần Thanh Hằng mang về tấm HCB hạng cân dưới 40kg nữ cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trong trận chung kết diễn ra chiều 23/11, Thanh Hằng không thể vượt qua đối thủ Mỹ Uyên (Lâm Đồng), qua đó khép lại hành trình tranh tài với vị trí á quân.

Với kết quả này, Kurash Thanh Hóa đã giành được 1 HCB và 1 HCĐ trong ngày ra quân.

16h14 - Nguyễn Tiến Tú giành HCB nội dung Tunggal nam môn Pencak Silat

VĐV Nguyễn Tiến Tú đã giành tấm HCB nội dung Tunggal nam thuộc nhóm Seni (biểu diễn) môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trong trận chung kết chiều 23/11, đại diện Thanh Hóa để thua Phạm Hải Tiến (đoàn Công an Nhân dân), qua đó giành vị trí á quân.

Đây là tấm huy chương đáng ghi nhận của Nguyễn Tiến Tú sau khi vượt qua các vòng đấu trước đó để góp mặt tại trận chung kết tranh HCV.

15h45 - Boxing Thanh Hóa giành chiến thắng trận ra quân

Đội tuyển Boxing Thanh Hóa có khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi võ sĩ Phạm Thị Dang giành chiến thắng trong trận đấu vòng loại đầu tiên ở hạng cân 42–45kg nữ, qua đó giành quyền đi tiếp.

Phạm Thị Dang giành chiến thắng trận đầu tiên ở hạng cân 42-45 kg nữ.

Chiều nay, Boxing Thanh Hoá sẽ tiếp tục bước vào tranh tài ở hạng cân 48-51 kg nam với VĐV Đỗ Xuân Anh.

14h35 - Kurash Thanh Hóa giành HCĐ, Quách Trần Thanh Hằng vào chung kết tranh HCV

Đội tuyển Kurash Thanh Hóa tiếp tục đón nhận tin vui trong ngày ra quân khi võ sĩ Quách Trần Thanh Hằng giành quyền vào chung kết hạng cân dưới 40kg nữ, qua đó đứng trước cơ hội mang về tấm HCV cho đoàn Thanh Hóa.

Ở hạng cân dưới 48kg nữ, Phạm Thị Ngọc Anh dừng bước tại bán kết và giành HCĐ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Kurash Thanh Hóa tại Đại hội năm nay.

14h00 - Nguyễn Tiến Tú vào chung kết nội dung Tugggal nam, tranh HCV lúc 16h00

VĐV Nguyễn Tiến Tú đã giành quyền vào chung kết nội dung Tunggal nam thuộc nhóm Seni (biểu diễn) môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Nguyễn Tiến Tú vào chung kết nội dung Tuggal nam.

Ở trận chung kết, đại diện Thanh Hóa sẽ đối đầu VĐV đến từ đoàn Công an Nhân dân, dự kiến diễn ra lúc 16h00 chiều nay.

Với việc Nguyễn Tiến Tú và Quách Trần Thanh Hằng cùng góp mặt tại các trận chung kết, đoàn Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội gia tăng số HCV trong ngày thi đấu 23/11.

12h23 - Billiards & Snooker mang về huy chương đầu tiên trong ngày cho Thanh Hóa

Cơ thủ Nguyễn Tiến Minh đã mang về tấm HCĐ nội dung Pool 9 bóng đơn nam cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sau trận bán kết đầy kịch tính diễn ra trưa 23/11.

Video: Trận bán kết kịch tính giữa Tiến Minh (Thanh Hóa) và Hoàng Phong (Đà Nẵng).

Nguyễn Tiến Minh giành HCĐ sau khi dừng bước ở nội dung Pool 9 bóng.

Đối đầu Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Minh thi đấu nỗ lực nhưng để thua sát nút với tỷ số 8-9, qua đó dừng bước tại bán kết và giành HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của thể thao Thanh Hóa ở môn Billiards & Snooker qua các kỳ Đại hội.

11h30 - Hai võ sĩ Kurash Thanh Hóa vào bán kết, chờ những tấm huy chương đầu tiên

Đội tuyển Kurash Thanh Hóa đón nhận những tín hiệu tích cực trong ngày thi đấu ra quân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi có hai VĐV giành quyền vào bán kết.

Ở nội dung đối kháng hạng dưới 48kg nữ, Phạm Thị Ngọc Anh xuất sắc vượt qua vòng tứ kết để góp mặt tại bán kết. Trong khi đó, Quách Trần Thanh Hằng cũng giành quyền đi tiếp ở hạng cân dưới 40kg nữ.

Với hai đại diện góp mặt tại bán kết, Kurash Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội giành những tấm huy chương đầu tiên ngay trong ngày khai màn. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục diễn ra từ 14h00 chiều 23/11.

9h43 - Kurash

Đội tuyển Kurash Thanh Hóa bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ở 3 hạng cân đối kháng nữ gồm dưới 40kg, dưới 44kg và dưới 48kg.

Ở nội dung đầu tiên, VĐV Lương Thị Quỳnh đã dừng bước tại vòng tứ kết hạng cân dưới 44kg nữ. Các VĐV Thanh Hóa sẽ tiếp tục tranh tài ở những nội dung còn lại trong ngày.

9h30 - Phạm Thị Vân vượt qua vòng loại 50m tự do nữ

Kình ngư Phạm Thị Vân vượt qua vòng loại nội dung 50m tự do nữ với thành tích 27 giây 43, qua đó giành quyền vào chung kết diễn ra tối 23/11.

Đối thủ đáng chú ý của Phạm Thị Vân là Nguyễn Thúy Hiền (đoàn Quân đội) đạt thành tích 27 giây 50 ở vòng loại.

Trước đó, tại chung kết 100m tự do nữ tối 22/11, Nguyễn Thúy Hiền giành HCV, còn Phạm Thị Vân giành HCB. Hai kình ngư sẽ tiếp tục cạnh tranh ở lượt bơi chung kết 50m tự do nữ, dự kiến diễn ra từ 18h00 hôm nay.

7h30 - Thanh Hóa hướng tới những tấm huy chương tiếp theo

Ngày 23/11, các VĐV Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở các môn bơi, billiards & snooker, boxing, pencak silat và kurash. Trong đó, bơi và billiards & snooker được kỳ vọng mang về những tấm huy chương tiếp theo, còn môn kurash bước vào ngày thi đấu quan trọng ở ba hạng cân nữ dưới 40kg, dưới 44kg và dưới 48kg.

Phạm Thị Vân giành HCB duy nhất cho Thanh Hoá trong ngày 22/11.

Ở môn bơi, sau tấm HCB 100m tự do nữ, Phạm Thị Vân tiếp tục tranh tài ở cự ly 50m tự do nữ, nội dung cô từng giành HCV tại Đại hội năm 2022. Cùng thi đấu trong ngày còn có Phạm Trung Hiếu ở nội dung 50m tự do nam. Các lượt bơi vòng loại diễn ra từ 9h00, trong khi chung kết bắt đầu từ 18h00.

Phạm Thị Vân sẽ tiếp tục tranh tài nội dung sở trường 50m bơi tự do ngày hôm nay (23/11).

Đáng chú ý, billiards & snooker Thanh Hóa đứng trước cơ hội giành huy chương ngay trong lần đầu tham dự Đại hội. Lúc 10h00, Nguyễn Tiến Minh sẽ đối đầu Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) ở bán kết Pool 9 bóng. Trước đó, Nguyễn Thanh Tùng gặp Thái Văn Nam (Hà Nội) tại tứ kết Snooker 6 bi đỏ đơn nam lúc 9h00.

Ở môn pencak silat, Nguyễn Tiến Tú tiếp tục tranh tài ở hai nội dung Solo nam và Tunggal nam, lần lượt gặp các đối thủ Cao Tuân (Quân đội) và Trần Thuận Lợi (TP.HCM).

Xe đạp đường trường cũng sẽ ra quân ngày hôm nay với nội dung tính điểm nữ. Phạm Thị My và Hà Ngọc Diệp là 2 VĐV của Thanh Hóa tham gia nội dung này.

Trong khi đó, boxing Thanh Hóa bắt đầu chương trình thi đấu vòng loại từ 14h30 với 7 võ sĩ, gồm 6 nữ và 1 nam, mở đầu hành trình cạnh tranh huy chương tại Đại hội năm nay.

Lịch thi đấu của đoàn Thanh Hóa ngày 23/11 8h00|XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG Nội dung tính điểm nữ: Phạm Thị My, Hà Ngọc Diệp 8h30|PENCAK SILAT Solo nam: Nguyễn Tiến Tú gặp Cao Tuân (Quân đội).

Tunggal nam: Nguyễn Tiến Tú gặp Trần Thuận Lợi (TP.HCM). 9h00|BƠI 50m tự do nữ: Phạm Thị Vân.

50m tự do nam: Phạm Trung Hiếu.

Vòng loại từ 9h00, chung kết từ 18h00. 9h00|BILLIARDS & SNOOKER Snooker 6 bi đỏ đơn nam (tứ kết): Nguyễn Thanh Tùng (Thanh Hóa) gặp Thái Văn Nam (Hà Nội). 10h00|BILLIARDS & SNOOKER Pool 9 bóng (bán kết): Nguyễn Tiến Minh (Thanh Hóa) gặp Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng). 14h30|BOXING Thi đấu vòng loại các hạng cân: 42-45kg nữ: Phạm Thị Dang.

45-48kg nữ: Tô Hồng Minh.

50-52kg nữ: Trần Thị Hoa.

57-60kg nữ: Nguyễn Thị Ngọc Mai.

60-63kg nữ: Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

63-66kg nữ: Trần Thị Linh.

48-51kg nam: Đỗ Xuân Anh

15h00|BẮN CUNG Phạm Hạnh Nguyên, Từ Thị Nam thi đấu nội dung Cung 3 dây toàn năng nữ - Toàn năng Cung 3 dây nữ

Hoàng Sơn