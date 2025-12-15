Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII: Góp ý kiến phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới
Trong hai ngày 14 và 15/12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 được long trọng tổ chức. Các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và các vấn đề cốt lõi của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong giai đoạn mới.
Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân
Ông Lê Trọng Đại, Chủ tịch HND phường Tĩnh Gia. (Ảnh: Lê Hợi)
Trong nhiệm kỳ qua, với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, Hội Nông dân phường Tĩnh Gia đã chủ động phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới có chuyển biến và sức lan tỏa nhanh.
Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong công tác vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Nông dân phường Tĩnh Gia chia sẻ một số giải pháp:
Hội Nông dân tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Hội Nông dân các cấp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Hội Nông dân cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Hội với các ngành chuyên môn, doanh nghiệp giúp nông dân nâng cao kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phát huy hiệu quả của các nguồn vốn.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực, điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp, là hạt nhân thúc đẩy quá trình “tri thức hóa nông dân”, giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong truyền nghề, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân.
Hỗ trợ tích cực cho hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân tiếp cận chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông sản để quảng bá, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm.
Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh
Lê Văn Mão, Chủ tịch HND phường Hàm Rồng. (Ảnh: Lê Hợi)
Với phương châm: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của tổ chức Hội Nông ân các cấp trong công tác vận động hội viên, nông dân phù hợp với thực tiễn địa phương; công tác xây dựng tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua luôn được các cấp Hội Nông dân phường Hàm Rồng đặc biệt quan tâm và đạt kết quả quan trọng.
Nhiệm kỳ 2025-2030, để xây dựng Hội “Vững mạnh về chính trị - Chặt chẽ về tổ chức - Thiết thực trong hoạt động - Bền vững trong nguồn lực - Rộng khắp trong phong trào”, Hội Nông dân phường Hàm Rồng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chí “Chuyên nghiệp - Gần dân - Hiểu nông nghiệp - Giỏi kỹ năng số”; tập trung triển khai phần mềm quản lý hội viên, ứng dụng "Nông dân Việt Nam", xử lý công việc trên môi trường số; đổi mới sinh hoạt chi hội, lấy hội viên làm trung tâm, thực hiện “3 tăng - 3 giảm”.
Xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong tình hình mới là nhiệm vụ mang tính chiến lược, quyết định sự phát triển bền vững của phong trào nông dân và vai trò đại diện của Hội. Với tinh thần đó, Hội Nông dân phường Hàm Rồng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng hành cùng nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống hội viên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lần thứ XII đề ra.
Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh
Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh, hội viên Hội Nông dân xã Hóa Quỳ, người sáng lập mô hình “Vườn Rừng Bản Thổ”, xã Hóa Quỳ. (Ảnh: Lê Hợi)
Là hội viên trẻ, tôi luôn tham gia và thực hiện hiệu quả các phong trào của Hội Nông dân, bản thân không ngừng nỗ lực, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua.
Với quyết tâm không ngại khó, không ngại khổ, tôi tự tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm và “khát vọng tái sinh rừng” đã có thành quả.
Mô hình “Vườn Rừng Bản Thổ” mang lại thu nhập ổn định với doanh thu 1,4 tỷ đồng/năm, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn hưởng ứng hiệu quả phong trào thi đua của Hội Nông dân, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, khẳng định vai trò tiên phong của nông dân thời đại mới.
Ban đầu, HTX Bản Thổ chỉ có 7 thành viên, phần lớn là người dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo. Đến nay đã tăng lên 21 thành viên. Điều quan trọng hơn cả là khi những người nông dân biết hợp tác cùng nhau, cùng đóng góp cho sự phát triển của Hội Nông dân, thì chúng ta sẽ sống tốt hơn, giàu mạnh hơn, cùng nhau bảo vệ đất, cùng gieo niềm tin xanh cho tương lai.
