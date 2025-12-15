Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII: Góp ý kiến phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân

Ông Lê Trọng Đại, Chủ tịch HND phường Tĩnh Gia. (Ảnh: Lê Hợi)

Trong nhiệm kỳ qua, với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, Hội Nông dân phường Tĩnh Gia đã chủ động phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới có chuyển biến và sức lan tỏa nhanh.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong công tác vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Nông dân phường Tĩnh Gia chia sẻ một số giải pháp:

Hội Nông dân tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Hội Nông dân các cấp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Hội với các ngành chuyên môn, doanh nghiệp giúp nông dân nâng cao kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phát huy hiệu quả của các nguồn vốn.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực, điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp, là hạt nhân thúc đẩy quá trình “tri thức hóa nông dân”, giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong truyền nghề, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân.

Hỗ trợ tích cực cho hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân tiếp cận chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông sản để quảng bá, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm.