Đại hội đại biểu Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa lần thứ II

Sáng 10/10, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam Vũ Hùng Vương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Nhiệm kỳ 2023-2026, Hội Cựu CAND tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; thường xuyên cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của ngành, của hội cấp trên.

Các cấp hội tích cực phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng cháy, chữa cháy; giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, tham gia hòa giải ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Ban Chấp hành hội đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và ngày truyền thống của lực lượng CAND, gắn với các hoạt động gặp mặt truyền thống, ký kết quy chế phối hợp, ra mắt các mô hình bảo đảm ANTT ở cơ sở, kết nạp hội viên, trao thẻ hội viên...

Công tác nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được quan tâm triển khai, góp phần phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hội viên với Nhân dân.

Các đại biểu phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Trách nhiệm”, Hội Cựu CAND tỉnh đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đó là: Phấn đấu 100% xã, phường đủ điều kiện thành lập Hội Cựu CAND tổ chức Đại hội thành lập hoặc kiện toàn tổ chức hội trong nhiệm kỳ; phấn đấu 100% Hội Cựu CAND cấp xã xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình hoạt động phù hợp với địa bàn; trong nhiệm kỳ lựa chọn, biểu dương ít nhất 10 mô hình tiêu biểu cấp tỉnh; hằng năm 100% tổ chức hội cơ sở duy trì hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên hội viên...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam Vũ Hùng Vương ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Hội Cựu CAND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời đề nghị Hội Cựu CAND tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị và truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND. Mỗi hội viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, danh dự người chiến sĩ CAND; gương mẫu chấp hành và tích cực vận động gia đình, Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên.

Tập trung củng cố tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; chủ động kiện toàn tổ chức hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Điều lệ hội; lựa chọn cán bộ có uy tín, tâm huyết, có khả năng quy tụ hội viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam Vũ Hùng Vương phát biểu tại Đại hội.

Phát huy tốt hơn nữa kinh nghiệm, uy tín của hội viên trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, MTTQ và chính quyền địa phương thực hiện những công việc phù hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy lợi thế gần dân, hiểu dân, các hội viên cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an; phối hợp tuyên truyền, vận động, góp phần tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm, ngay tại địa bàn. Mỗi việc làm phải phù hợp với chức năng của hội, phát huy sự tự giác của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và nhân rộng những mô hình thực sự hiệu quả. Trong đó, mỗi tổ chức hội ở cơ sở cần lựa chọn ít nhất một nội dung hoặc mô hình phù hợp với địa bàn, xác định mục tiêu, trách nhiệm và tiêu chí đánh giá rõ ràng; không chạy theo phong trào, không lấy số lượng thay cho chất lượng. Tiếp tục chăm lo đời sống hội viên, giữ gìn và phát huy nghĩa tình đồng đội.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2026-2031 cần cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Tập trung khắc phục những hạn chế Đại hội đã chỉ ra, trước hết là chất lượng hoạt động hội ở cơ sở.

Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện phù hợp theo quy định để Hội Cựu CAND tỉnh hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí.

Quốc Hương