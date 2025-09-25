Cuộc thi hackathon liên quốc gia dành cho sinh viên yêu thích công nghệ

RMIT Hackathon 2025 sẽ mang đến một sân chơi trí tuệ đầy kịch tính dành cho sinh viên yêu thích công nghệ, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Thí sinh dự thi cuộc thi RMIT Hackathon 2024. (Ảnh: ĐH RMIT)

Trường Đại học RMIT vừa cho biết cuộc thi RMIT Hackathon 2025 với chủ đề “AI tạo sinh và An ninh mạng” sẽ được tổ chức đồng thời tại ba cơ sở của trường tại Melbourne (Australia), Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào ngày 20-21/10.

Cuộc thi dành cho sinh viên, thạc sỹ và tiến sỹ các trường đại học. Thời gian đăng ký đến hết ngày 10/10.

Mỗi đội thi gồm 3-4 thành viên, cùng nhau giải quyết các thử thách thực tiễn trong lĩnh vực bảo mật AI, phòng thủ hệ thống, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để phát hiện mối đe dọa và bảo vệ giải pháp hạ tầng đám mây.

Với hình thức thi đấu nhập vai Đội Đỏ (tấn công) và Đội Xanh (phòng thủ) để chinh phục các thử thách, sự kiện hứa hẹn mang đến một sân chơi trí tuệ đầy kịch tính cho các bạn trẻ đam mê công nghệ.

Theo ban tổ chức, RMIT Hackathon 2025 không chỉ là nơi để tranh tài mà còn là cơ hội để sinh viên thể hiện năng lực chuyên môn, tiếp cận các công cụ và kỹ thuật chuẩn ngành, mở rộng mạng lưới kết nối, chia sẻ ý tưởng đồng thời được chuyên gia trong lĩnh vực AI và an ninh mạng hướng dẫn trực tiếp.

Giải thưởng cao nhất dành cho đội thắng cuộc lên đến 20 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 60 triệu đồng.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức. Năm 2024, trong mùa giải đầu tiên, cuộc thi đã thu hút hơn 270 thí sinh đăng ký đến từ Đại học RMIT và 10 trường đại học khác như Đại học Melbourne, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh...

Sinh viên quan tâm có thể đăng ký tại https://apps.rmit.edu.vn/r/RMITHackathon2025 và tìm hiểu thêm thông tin tại trang web chính thức: https://rmit-hackathon.com./.

Theo TTXVN