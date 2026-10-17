Cửa hàng hoa tất bật chuẩn bị cho ngày 20/10

Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại Thanh Hóa bắt đầu nhộn nhịp. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm, đặt hoa làm quà tặng, nhiều cửa hàng đã chủ động nhập hàng, bổ sung nhân lực và chuẩn bị đa dạng mẫu mã cho đợt kinh doanh cao điểm.

Những ngày này, tại chợ đầu mối Đông Hương - nơi kinh doanh mặt hàng hoa tươi với quy mô lớn nhất tỉnh, hoạt động mua bán nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Theo các tiểu thương tại chợ, nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp lễ cùng với chi phí vận chuyển, bảo quản khiến giá hoa có xu hướng tăng, đặc biệt đối với những loại hoa được ưa chuộng.

Hàng loạt loại hoa tươi với màu sắc, chủng loại đa dạng được tập kết tại chợ đầu mối, phục vụ nhu cầu nhập hàng của các cửa hàng hoa trong dịp 20/10.

Tại các cửa hàng hoa tươi, không khí làm việc cũng trở nên khẩn trương và bận rộn hơn thường lệ. Hoa được nhập về liên tục, nhân viên tất bật cắt tỉa, phân loại, phối màu và hoàn thiện các mẫu sản phẩm.

Không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày 20/10 tại các cửa hàng dọc “phố hoa” Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành.

Là một trong những thời điểm kinh doanh quan trọng trong năm, dịp 20/10 đòi hỏi các cửa hàng phải có sự chuẩn bị từ sớm. Việc dự kiến nhu cầu tiêu thụ, lựa chọn nguồn cung, nhập nguyên liệu và thiết kế mẫu hoa được tính toán nhằm đáp ứng lượng đơn hàng tăng cao trong những ngày cận lễ.

Tại cửa hàng Thao Hoa (đường Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành), công tác chuẩn bị đã được triển khai từ đầu tháng 10. Ngoài các loại hoa quen thuộc như hồng, cẩm chướng, hướng dương, cửa hàng còn nhập thêm nhiều loại hoa theo mùa, kết hợp các phụ kiện trang trí để tạo ra những mẫu sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Chị Trịnh Thị Thao bận rộn chuẩn bị đơn hàng cho Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

“Dịp 20/10 hằng năm, lượng đơn đặt hoa tại cửa hàng thường tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp nhằm bảo đảm nguồn hoa ổn định, dự kiến tăng lượng hoa nhập về khoảng 50-70% trong những ngày cận lễ. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng chuẩn bị trước nhiều mẫu thiết kế, bổ sung nhân lực và phân công công việc cụ thể ở từng khâu để bảo đảm tiến độ, đặc biệt là các đơn hàng đặt trước”, chị Trịnh Thị Thao, chủ cửa hàng Thao Hoa chia sẻ.

Không chỉ chú trọng nguồn hàng, các cửa hàng còn tăng cường nhân lực cho từng công đoạn. Từ xử lý, bảo quản hoa đến thiết kế, đóng gói và vận chuyển, mỗi khâu đều được bố trí phù hợp nhằm hạn chế tình trạng quá tải trong những ngày cao điểm.

Ba thế hệ gia đình cùng tham gia cắt tỉa, sơ chế hoa, tất bật chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu dịp lễ.

Ghi nhận tại các cửa hàng cho thấy, sản phẩm hoa phục vụ dịp 20/10 ngày càng đa dạng về mẫu mã và hình thức. Trước sự thay đổi không ngừng của thị hiếu người tiêu dùng, các cửa hàng hoa cũng chủ động cập nhật xu hướng, đổi mới phong cách thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Các mẫu hoa lụa kèm gấu bông “được lòng” các bạn trẻ bởi giao diện xinh xắn, giá thành phải chăng.

Cùng với sự đa dạng về sản phẩm, hình thức mua bán hoa cũng có nhiều thay đổi. Thông qua các nền tảng mạng xã hội, khách hàng có thể tham khảo mẫu mã, trao đổi trực tiếp với người bán, đặt hoa và lựa chọn thời gian giao nhận mà không cần đến cửa hàng. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị hoa, các chủ tiệm cũng chú trọng cập nhật hình ảnh sản phẩm, tư vấn và tiếp nhận đơn hàng trực tuyến.

“Năm nay, khách hàng có xu hướng lựa chọn những bó hoa thiết kế cầu kỳ hơn, phối màu hài hòa, có thể cá nhân hóa theo sở thích của người nhận. Hiện đơn hàng qua Facebook, Zalo và các kênh trực tuyến chiếm khoảng 50% tổng số đơn của cửa hàng. Nhiều khách đặt trước để chủ động chọn mẫu và hẹn thời gian giao hoa”, chủ cửa hàng Băng Băng flower (đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành) cho biết.

Các cửa hàng cập nhật mẫu hoa liên tục trên các nền tảng mạng xã hội để khách có thể lựa chọn.

Dù được kỳ vọng mang lại doanh thu cao, mùa kinh doanh hoa dịp lễ cũng đặt ra không ít áp lực đối với người bán. Đặc thù của hoa tươi là thời gian bảo quản ngắn, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và điều kiện vận chuyển. Do đó, việc cân đối lượng hoa nhập về, bảo đảm chất lượng sản phẩm và hạn chế hàng tồn sau ngày lễ luôn là bài toán được các chủ cửa hàng quan tâm.

Các mẫu hoa được cập nhật liên tục mỗi ngày.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh phái đẹp mà còn là mùa kinh doanh cao điểm của thị trường hoa tươi. Với sự chủ động về nguồn hàng, nhân lực cùng việc đa dạng hóa mẫu mã, các cơ sở kinh doanh đang tập trung đáp ứng nhu cầu mua sắm, đặt hoa làm quà tặng của người dân. Thị trường hoa tươi được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động trong những ngày tới, đặc biệt vào thời điểm sát ngày lễ.

Hoàng Phương