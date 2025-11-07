Cử tri xã Mậu Lâm đề nghị hỗ trợ phát triển hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số khu vực miền núi

Sáng 7/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Như Thanh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mậu Lâm trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Mai Xuân Bình, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cử tri xã Mậu Lâm phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh những vấn đề Nhân dân quan tâm hiện nay, như: sớm hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã; quan tâm hỗ trợ đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối đi vào địa bàn xã, thúc đẩy phát triển. Đặc biệt, có cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ phát triển hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số cho khu vực miền núi...

Một số cử tri đề nghị tăng định biên biên chế cấp xã phù hợp với khối lượng công việc thực tế của từng địa phương, từng khu vực; sớm thực hiện cải cách tiền lương, nâng phụ cấp hoặc có chính sách phù hợp để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác lâu dài.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND xã Mậu Lâm đã giải trình theo thẩm quyền một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm 2025.

Đại biểu Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Như Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Như Thanh cảm ơn những ý kiến phát biểu thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của cử tri, Nhân dân; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việt Hương