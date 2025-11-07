Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Cử tri xã Mậu Lâm đề nghị hỗ trợ phát triển hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số khu vực miền núi

Việt Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Như Thanh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mậu Lâm trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri xã Mậu Lâm đề nghị hỗ trợ phát triển hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số khu vực miền núi

Sáng 7/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Như Thanh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mậu Lâm trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri xã Mậu Lâm đề nghị hỗ trợ phát triển hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số khu vực miền núi

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri xã Mậu Lâm đề nghị hỗ trợ phát triển hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số khu vực miền núi

Đại biểu Mai Xuân Bình, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cử tri xã Mậu Lâm phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh những vấn đề Nhân dân quan tâm hiện nay, như: sớm hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã; quan tâm hỗ trợ đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối đi vào địa bàn xã, thúc đẩy phát triển. Đặc biệt, có cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ phát triển hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số cho khu vực miền núi...

Một số cử tri đề nghị tăng định biên biên chế cấp xã phù hợp với khối lượng công việc thực tế của từng địa phương, từng khu vực; sớm thực hiện cải cách tiền lương, nâng phụ cấp hoặc có chính sách phù hợp để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác lâu dài.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND xã Mậu Lâm đã giải trình theo thẩm quyền một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm 2025.

Cử tri xã Mậu Lâm đề nghị hỗ trợ phát triển hạ tầng thông tin phục vụ chuyển đổi số khu vực miền núi

Đại biểu Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Như Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Như Thanh cảm ơn những ý kiến phát biểu thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của cử tri, Nhân dân; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việt Hương

Từ khóa:

#HĐND tỉnh khóa XVIII #Đại biểu HĐND tỉnh #cấp GCNQSDĐ #Bí thư Đảng ủy #xã Như Thanh #Chuyển đổi số #Chính sách hỗ trợ #Phục vụ #Giải quyết #Quan tâm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh