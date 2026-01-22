Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Doanh nghiệp

Công ty TNHH Hoàn Hảo bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Hoàn Hảo (mã số doanh nghiệp: 0800000168).

Công ty TNHH Hoàn Hảo bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu

Ngày 22/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Hoàn Hảo (mã số doanh nghiệp: 0800000168).

Công ty TNHH Hoàn Hảo bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu

Ảnh minh họa.

Theo nội dung Quyết định, Công ty TNHH Hoàn Hảo đã cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến; vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023.

Do vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cấm Công ty TNHH Hoàn Hảo tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 3 năm kể từ ngày 22/1/2026, đối với các dự án, gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Đấu thầu #Hoàn hảo #Công ty #thành phố Thanh Hóa #hoạt động #tham gia #Doanh nghiệp #Hành quyết #Cung cấp thông tin

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn: Định vị và lan tỏa bản sắc doanh nhân trẻ xứ Thanh trong kỷ nguyên mới

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn: Định vị và lan tỏa bản sắc doanh nhân trẻ xứ Thanh trong kỷ nguyên mới

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ mạnh mẽ của khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế sâu rộng, việc định vị và phát triển bản sắc doanh nhân (DN) Việt nói chung, DN trẻ xứ Thanh nói riêng là câu chuyện tổng hòa của giá...
Doanh nghiệp vượt khó, ổn định sản xuất

Doanh nghiệp vượt khó, ổn định sản xuất

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trước những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong nước, cộng đồng doanh nghiệp (DN) Thanh Hóa đang đứng trước nhiều thách thức chưa từng có, như: giá nguyên vật liệu tăng, thị trường xuất khẩu biến động,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh