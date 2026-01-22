Công ty TNHH Hoàn Hảo bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu

Ngày 22/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Hoàn Hảo (mã số doanh nghiệp: 0800000168).

Theo nội dung Quyết định, Công ty TNHH Hoàn Hảo đã cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến; vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023.

Do vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cấm Công ty TNHH Hoàn Hảo tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 3 năm kể từ ngày 22/1/2026, đối với các dự án, gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)