Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên

Sáng 10/10, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sơ kết công tác Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Lãnh đạo MTTQ phường Hạc Thành chúc mừng Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ công ty đã phối hợp với Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động triển khai các nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tôn vinh, khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu.

Giá trị sản xuất toàn công ty đạt hơn 1.139 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ; doanh thu đạt hơn 1.031 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch, tăng 14%. Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 12%. Tổng giá trị đầu tư cải tạo lưới điện đạt 106 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực xây lắp điện, công ty đã hoàn thành đóng điện công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Sơn Động - Bắc Giang; đồng thời triển khai các công trình chuyển tiếp, đầu tư xây dựng mới 102 trạm biến áp, góp phần chống quá tải, nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ công ty chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên. Các tổ chức đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Trong đó, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý IV, hướng tới mục tiêu tăng trưởng sản xuất, kinh doanh cả năm 2026 từ 10% trở lên; tiếp tục bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống người lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã tôn vinh, khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiến Dũng