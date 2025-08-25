Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Han Duck Soo

Theo hãng tin Yonhap, ngày 24/8, nhóm công tố viên đặc biệt do bà Cho Eun Suk đứng đầu đã đệ trình đề nghị bắt giữ cựu Thủ tướng Han Duck Soo, với cáo buộc liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 12 năm ngoái.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo nhóm điều tra, ông Han bị cáo buộc đã hỗ trợ cựu Tổng thống Yoon trong quá trình chuẩn bị và ban bố sắc lệnh thiết quân luật đêm 3/12/2024, cũng như trong việc biên soạn và tiêu hủy bản dự thảo sửa đổi sau khi thiết quân luật được bãi bỏ.

Ngoài ra, ông Han còn bị nghi khai man khi điều trần trước Quốc hội vào tháng Hai, liên quan đến vai trò của ông trong sự kiện trên.

Phát biểu tại buổi họp báo, công tố viên Park Ji Young nhấn mạnh trên cương vị thủ tướng, ông Han phải có trách nhiệm then chốt trong việc bảo đảm tổng thống thực hiện trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Trong vụ việc này, ông Han là người đáng lẽ đã có thể ngăn chặn ngay từ đầu việc ban bố thiết quân luật vi hiến.

Theo kế hoạch, Tòa án sẽ đánh giá tính hợp lệ của yêu cầu bắt giữ cựu Thủ tướng Han vào ngày 26 hoặc 27/8.

Ông Han nằm trong số 6 thành viên nội các được cựu Tổng thống Yoon triệu tập để chia sẻ kế hoạch ban bố thiết quân luật.

Ông cũng tham gia cả cuộc họp nội các thông qua sắc lệnh và cuộc họp kế tiếp về bãi bỏ sắc lệnh.

Ban đầu, ông Han khẳng định không biết về sắc lệnh thiết quân luật cho đến khi nó bị bãi bỏ và chỉ phát hiện bản sao sắc lệnh trong túi áo mình sau cuộc họp.

Tuy nhiên vào tuần trước, ông đã thay đổi lời khai, thừa nhận ông đã nhận sắc lệnh trực tiếp từ ông Yoon./.

Theo TTXVN