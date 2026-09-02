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Công tác cấp cứu, điều trị bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đáp ứng tốt nhu cầu người bệnh

Thùy Dung
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(Baothanhhoa.vn) - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chế độ thường trực cấp cứu, điều trị được duy trì, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp đến khám, cấp cứu.

Công tác cấp cứu, điều trị bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đáp ứng tốt nhu cầu người bệnh

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chế độ thường trực cấp cứu, điều trị được duy trì, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp đến khám, cấp cứu.

Công tác cấp cứu, điều trị bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đáp ứng tốt nhu cầu người bệnh

Các ca cấp cứu tại các bệnh viện được tiếp nhận, xử trí kịp thời.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, xử trí khoảng 700 bệnh nhân cấp cứu.

Theo lãnh đạo bệnh viện, tổng số ca cấp cứu không tăng đáng kể so với ngày thường. Tuy nhiên, số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông tăng, trong đó có những ca cần can thiệp ngoại khoa, đòi hỏi các kíp trực phải nhanh chóng phân loại, đánh giá mức độ tổn thương và triển khai phương án điều trị phù hợp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Các trường hợp cấp cứu đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Những ca bệnh cần can thiệp ngoại khoa được đưa ngay lên phòng mổ. Với những trường hợp nặng, bệnh viện thực hiện hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời".

Công tác cấp cứu, điều trị bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đáp ứng tốt nhu cầu người bệnh

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông gia tăng so với ngày thường.

Trong khi lượng bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh không biến động nhiều, thì tại một số cơ sở y tế trên địa bàn các khu du lịch, lượng người bệnh đến cấp cứu có xu hướng tăng rõ hơn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến, số bệnh nhân cấp cứu trong những ngày nghỉ lễ tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Theo bác sĩ Phùng Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện, dù số lượng tăng nhưng phần lớn thuộc mức độ nhẹ và trung bình, bệnh viện có thể xử trí tại chỗ.

Công tác cấp cứu, điều trị bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đáp ứng tốt nhu cầu người bệnh

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, lượng bệnh nhân cấp cứu cũng tăng trong dịp lễ. Việc gia tăng người dân, du khách tại địa bàn du lịch kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cấp cứu tăng theo.

Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm các năm trước, số lượng bệnh nhân cấp cứu tại các bệnh viện không có biến động đáng kể. Đáng chú ý, số ca nhập viện trong tình trạng nặng cũng không nhiều.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Thanh Hóa, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cơ sở khám, chữa bệnh duy trì nghiêm chế độ thường trực, bảo đảm công tác cấp cứu, khám và điều trị cho người dân. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh được triển khai theo kế hoạch.

Thùy Dung

Từ khóa:

#Điều trị #Bệnh nhân #Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Nghỉ lễ #Quốc khánh 2/9 #Người bệnh #nhu cầu #công tác #Khám chữa bệnh #Tai nạn giao thông

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