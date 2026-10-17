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Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu

Thanh Huê
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/10, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, xuất sắc chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu

Chiều 17/10, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, xuất sắc chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu

Các đại biểu và cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam dự buổi lễ.

Lễ tôn vinh được Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức nhằm cổ vũ, động viên, ghi nhận những cống hiến lâu dài của người lao động, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của công đoàn cơ sở trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu

Lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao Kỷ niệm chương, giấy khen cho cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam Nguyễn Văn Tý nhấn mạnh: Mỗi phần thưởng được trao tại lễ tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân, mà còn là lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của tổ chức công đoàn và Ban lãnh đạo công ty gửi tới những người lao động đã và đang tận tâm cống hiến.

Đồng chí mong muốn những tấm gương được vinh danh sẽ tiếp tục phát huy thành tích, trở thành những hạt nhân tích cực lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, sự sáng tạo và tình đoàn kết đến toàn thể công nhân viên. Đồng thời, kêu gọi người lao động toàn nhà máy tiếp tục thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tích cực học tập nâng cao tay nghề, cùng chung sức xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu

Cán bộ, công nhân viên có thành xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh được Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

Tại buổi lễ, 200 cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, có thành xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh được tặng kỷ niệm chương, giấy khen của Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu

Nhân dịp này, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức đã trao tặng 50 bộ áo dài truyền thống cho nữ đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam, thể hiện sự sẻ chia, quan tâm sâu sắc tới lao động nữ, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Công ty #Trường Đại học Hồng Đức #Nhân viên #Cán bộ #Xuất sắc #Phụ nữ Việt Nam #Tôn vinh #tiêu biểu #Kỷ niệm #Người lao động

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