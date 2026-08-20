Công bố và bốc thăm Giải Pickleball Báo Phụ nữ Việt Nam mở rộng năm 2026

Chiều 20/8, tại Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ công bố Giải Pickleball Báo Phụ nữ Việt Nam mở rộng năm 2026.

Các đại biểu dự lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước với mong muốn cùng hướng tới một đời sống khoẻ mạnh, năng động, tích cực và nhân văn.

Từ giải đấu được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, Báo Phụ nữ Việt Nam mong muốn từng bước xây dựng Giải Pickleball Báo Phụ nữ Việt Nam mở rộng trở thành một hoạt động thể thao - cộng đồng có tính kết nối giữa các địa phương.

Ban Tổ chức bốc thăm các cặp đôi tham gia thi đấu.

Giải Pickleball Báo Phụ nữ Việt Nam mở rộng năm 2026 có 3 nội dung thi đấu, gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các nội dung được tổ chức bảo đảm nguyên tắc công bằng, khách quan, minh bạch và đúng quy định chuyên môn.

Giải khai mạc sáng 23/8/2026 tại cụm sân pickleball Việt Hùng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến, vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Hà Nội tháng 10/2026.

Lê Hà