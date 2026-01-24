Công an xã Giao An đảm bảo bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón tết

Để giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Giao An đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Qua đó góp phần bảo đảm cho Nhân dân vui xuân, đón tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Công an xã Giao An tăng cường bám sát cơ sở, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xác định công tác giữ vững ANTT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là nhiệm vụ quan trọng, Công an xã Giao An đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 573 và Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Giao An đã tổ chức triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với mục tiêu không để xảy ra các vụ trọng án, kéo giảm tai nạn giao thông, giữ vững ANTT trên địa bàn xã. Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 25/1/2026, công an xã đã tổ chức 46 lượt tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân, huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia. Qua công tác tuần tra, đã giải tán 5 nhóm tụ tập đông người; gọi hỏi, răn đe, kiểm danh, kiểm diện 50 lượt đối tượng trong diện quản lý.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Công an xã Giao An tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về đăng ký cư trú, thông báo lưu trú. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cho ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Thiếu tá Lương Hồng Nguyên, Trưởng Công an xã Giao An, cho biết: Năm 2025, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, các vụ việc được xử lý đúng người, đúng quy định pháp luật. Vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình ANTT diễn biến phức tạp, các loại tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ có xu hướng gia tăng. Công an xã Giao An đã chủ động triển khai, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, chú trọng tới công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho lực lượng công an. Phân công lực lượng trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu, trực tiếp nhận và xử lý tin báo của Nhân dân 24/24 giờ; sẵn sàng huy động lực lượng khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Xuân Cường