"Còn người, còn nghề, thì cơ nghiệp rồi sẽ hồi sinh..."

Sau bão lũ, những vệt nước vẫn in hằn trên tường, những gian hàng ngổn ngang, xưởng sản xuất trơ trọi... Giữa đống hoang tàn ấy, bàn tay “người buôn”, “kẻ thợ” lại tất bật dọn dẹp, dựng xây. Họ tin rằng: “Còn người, còn nghề, thì cơ nghiệp rồi sẽ hồi sinh".

Hàng hóa hư hỏng, xưởng sản xuất tan hoang sau bão

Dù nằm ở vị trí khá cao trên đường Lam Sơn, thôn Nam Giang, xã Nông Cống, nhưng nước lũ dâng nhanh đã khiến cửa hàng vật liệu xây dựng Lam Nê bị thiệt hại nặng nề. Hơn 200 tấn xi măng đóng đá, 100 tấn thép ngâm nước hoen gỉ, mô tơ trị giá gần 100 triệu đồng cũng hỏng hoàn toàn.

Anh Lê Duy Bình, chủ cửa hàng, buồn rầu nói: “Khi nước tràn vào, anh em, hàng xóm cùng tập trung lại hỗ trợ, kê cao hàng hóa. Nhưng hàng nặng quá, trở tay không kịp, đành chấp nhận thiệt hại. Xi măng ngấm nước gần như hư hỏng hoàn toàn, còn thép phải mang đi rửa, phơi khô, chi phí mỗi chuyến cả triệu đồng".

Hàng trăm tấn thép ngâm nước tại cửa hàng vật liệu xây dựng Lam Nê đang được mang đi rửa, phơi khô.

Trận lốc xoáy dữ dội bất ngờ ập đến, quét ngang thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang vào rạng sáng 29/9, đã cuốn phăng cả một siêu thị nằm ngay trung tâm xã. Toàn bộ cơ ngơi gần 10 tỷ đồng của gia đình anh Tô Văn Thuyên bỗng tan hoang chỉ sau một đêm.

Anh Thuyên nghẹn giọng: “Tôi không thể tưởng tượng nổi, khu siêu thị xây dựng bằng khung sắt kiên cố như vậy mà chỉ sau một cơn lốc đã bị cuốn sạch. Bao công sức, vốn liếng tích góp nhiều năm coi như mất hết".

Trong phút chốc, gia sản của nhiều gia đình thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang thành đống đổ nát.

Xưởng mộc của gia đình ông Hàn Ngọc Thiện ở gần đó cũng trở thành bãi ngổn ngang. Gia đình ông làm nghề mộc nhiều năm, có bốn xưởng nằm rải rác quanh thôn. Sau trận lốc, cả bốn xưởng đều bị tốc mái, cửa bay tứ tung. Nhiều máy móc nặng hàng tấn bị xô lệch, ngấm mưa hư hỏng; đồ dùng, vật liệu, thậm chí cả giấy tờ sổ đỏ của gia đình cũng bị gió cuốn đi. Ông Thiện ngậm ngùi nhìn cơ nghiệp tan tác. “Cả đời bám nghề, chưa khi nào tôi thấy cảnh tượng này. Nhưng thôi, còn người là còn làm lại được".

Cả đời bám nghề, chưa khi nào tôi thấy cảnh tượng này. Nhưng thôi, còn người là còn làm lại được. Ông Hàn Ngọc Thiện

Tại thôn Hảo Nam, nhiều hộ làm nghề chế biến lúa gạo quy mô lớn thiệt hại nặng nề khi lúa gạo bị ngấm mưa, ẩm mốc.

Ở cuối đường số 6, thôn Hảo Nam, nơi tập trung nhiều hộ làm nghề chế biến lúa gạo quy mô lớn, trận lốc xoáy đã khiến hàng loạt nhà xưởng bị tốc mái, tường sập, nước mưa ngập ngụa. Hàng trăm tấn lúa gạo ướt sũng, chất đống giữa sân, khiến nhiều hộ sản xuất nơi đây thiệt hại nặng nề về tài sản. Con số thiệt hại chưa thể thống kê hết, nhưng đã có những gia đình gần như trắng tay sau một đêm.

Năm ngày sau khi cơn lốc dữ quét qua, chị Lê Thị Hải vẫn chưa hết bàng hoàng. Khuôn mặt thất thần, ánh mắt đỏ hoe, chị nghẹn ngào: “Nhà cửa sập hết rồi. Mấy chục tấn lúa gạo còn sót lại thì cũng ướt sũng, được các lực lượng giúp đưa đi sấy nhưng chắc cũng chẳng cứu được là bao".

Vợ chồng chị Hải từng vay ngân hàng gần 500 triệu đồng để đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất. Chưa kịp trả xong nợ, trận lốc kinh hoàng đã cuốn trôi tất cả. “Giờ nhà mất, nợ còn, vợ chồng tôi cũng chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu ... mọi thứ diễn ra nhanh quá,” chị nói, giọng nghẹn lại giữa căn nhà ngổn ngang.

Tại xã Hà Trung, khi nước rút dần, những lớp bùn lầy lội hiện ra, người dân lập tức bắt tay dọn dẹp nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Xưởng nhôm kính của anh Lê Minh Trung, ở thôn Bình Lâm, nằm ngay sát đê, bị ngập sâu trong biển nước. Những thiết bị quan trọng như máy hàn, máy khoan, máy đột nhôm, máy rửa xe, vốn là “xương sống” cho hoạt động của xưởng đều bị ngập và hư hỏng; nhiều thanh nhôm, thép bắt đầu hoen gỉ. Thiệt hại này khiến gia đình anh rơi vào cảnh khó chồng khó: đơn hàng bị đình trệ, nguồn thu giảm sút nghiêm trọng.

Xưởng nhôm kính của anh Lê Minh Trung, ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung bị ngập, nhiều thiết bị quan trọng hư hỏng.

Nhìn những hộp nhôm đóng bùn, những thanh sắt hoen gỉ nằm ngổn ngang, anh Trung trầm giọng: “Phần lớn máy móc, vật tư hỏng nặng, vốn liếng coi như mất một nửa. Các đơn hàng đều bị đình trệ, sốt ruột lắm. Nhưng không thể ngồi chờ, tôi vừa dọn dẹp, vừa sửa máy, tính vay mượn người thân để thay thiết bị hỏng, mua thêm vật liệu, sớm khôi phục sản xuất, trả hàng cho khách. Khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục làm. Chỉ mong mưa bão dứt để bà con yên tâm ổn định cuộc sống”.

Không thể ngồi chờ, tôi vừa dọn dẹp, vừa sửa máy, tính vay mượn người thân để thay thiết bị hỏng, mua thêm vật liệu, sớm khôi phục sản xuất, trả hàng cho khách. Khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục làm. Chỉ mong mưa bão dứt để bà con yên tâm ổn định cuộc sống. Anh Lê Minh Trung

Cơ sở sản xuất, kinh doanh miến gạo Thực Huế ở thôn Tương Lạc, xã Hà Trung dọn dẹp, xử lý nguyên liệu hư hỏng.

Không riêng gì anh Trung, nhiều hộ sản xuất khác trong xã cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Cơ sở sản xuất, kinh doanh miến gạo Thực Huế ở thôn Tương Lạc, do nằm ở vùng trũng thấp nên dù chủ cơ sở đã chủ động kê cao nguyên liệu, phần lớn vẫn bị ngập nước.

Bà Đào Thị Thơm, chủ cơ sở, vừa dọn dẹp vừa chia sẻ: “Gia đình tôi đang xử lý số nguyên liệu bị hỏng, kiểm tra sửa chữa máy móc để sớm sản xuất trở lại. Mong sao trời yên, để chúng tôi yên tâm tiếp tục làm ăn".

Cùng khôi phục cơ nghiệp, dựng lại sinh kế

Nhiều năm nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã chịu nhiều áp lực khi chi phí tăng, thị trường trồi sụt. Bão lũ liên tiếp lại như “đòn giáng” mạnh vào nền sản xuất vốn đã chật vật. Thế nhưng, khi nước rút, họ lại đứng dậy, bắt tay khôi phục từng phần, với niềm tin rằng “còn người là còn làm lại được tất cả”.

Số xi măng bị “chết” được cửa hàng vật liệu xây dựng Lam Nê giữ nguyên để kê cao hàng hóa, phòng những cơn bão tiếp theo.

Tại cửa hàng vật liệu xây dựng Lam Nê, xã Nông Cống, gia đình và người làm đang vội xã vận chuyển thép đi rửa, phơi khô. Số xi măng bị “chết” được giữ nguyên để kê cao hàng hóa, phòng những cơn bão tiếp theo. Anh Lê Duy Bình chia sẻ: “Các nhà phân phối đến kiểm kê thiệt hại, khách hàng cũng động viên, ủng hộ. Với những lô sắt thép chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, sau khi xử lý vẫn đảm bảo chất lượng, bà con vẫn tiếp tục ủng hộ. Sự chia sẻ ấy là nguồn động viên lớn để chúng tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn".

Các nhà phân phối đến kiểm kê thiệt hại, khách hàng cũng động viên, ủng hộ. Với những lô sắt thép chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, sau khi xử lý vẫn đảm bảo chất lượng, bà con vẫn tiếp tục ủng hộ. Sự chia sẻ ấy là nguồn động viên lớn để chúng tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn Anh Lê Duy Bình

Ở Hoằng Phú, Hoằng Giang, nơi cơn lốc xoáy quét qua, người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu dọn, dựng lại nhà xưởng. Theo thống kê của UBND xã Hoằng Phú, trận lốc đã khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương, 412 căn nhà hư hỏng nặng, 31 căn sập hoàn toàn. Bao công sức, mồ hôi, nước mắt tích góp nhiều năm phút chốc thành đống đổ nát. Dẫu vậy, người dân vẫn kiên cường, người góp công, người góp của, cùng nhau khôi phục nhà cửa, sản xuất.

Người dân xã Hoằng Giang tạm dựng mái xưởng để sớm làm việc trở lại.

Ông Hàn Ngọc Thiện, chủ xưởng mộc ở thôn Phượng Mao, tranh thủ lúc nắng ráo, cùng thợ thu dọn, gom lại từng mảnh gỗ, tấm ván, sửa sang máy móc, tạm dựng mái xưởng để sớm làm việc trở lại. Ông nói, vừa dọn vừa thở dài: “Giờ vẫn mất điện, chưa làm được gì nhiều, nhưng phải thu xếp vật liệu, dọn sạch bùn để kịp tiến độ những đơn hàng đã nhận. Còn người, còn nghề thì còn cơ hội”.

Chính quyền xã Hoằng Phú cũng đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Chưa bao giờ người dân ở đây phải gánh chịu thiên tai tàn khốc như lần này. Chúng tôi đã phát động quyên góp, vận động nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các hộ thiệt hại nặng sớm dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống".

Cán bộ xã Hoằng Phú nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Ngay khi nước rút, gia đình anh Lê Minh Trung, ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung lại dồn toàn bộ sức lực cho việc dọn dẹp. Từng góc nhà xưởng được quét rửa sạch sẽ, từng chiếc máy, con ốc được lau chùi, phun rửa cẩn thận. Giữa những ngày nắng xen mưa, anh vẫn tranh thủ kê cao máy móc, đề phòng cơn bão mới đang hình thành ngoài biển.

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh dù thiệt hại nặng nề vẫn gắng gượng vươn lên, tiếp tục kinh doanh có trách nhiệm. Là một trong những đơn vị chịu thiệt hại lớn nhất do bão số 10, chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ, Công ty TNHH Xuân Quang tại xã Nông Cống bị ngập 5 kho hàng, một cây xăng bị tràn nước, 12 xe chở hàng chết máy. Tổng thiệt hại ước tính gần 5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xuân Quang, xã Nông Cống khẩn trương phân loại hàng hóa.

Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Quang, chia sẻ: “Chưa bao giờ chúng tôi chịu tổn thất lớn đến vậy. Nhưng thiên tai là điều không tránh khỏi, quan trọng là phải nhanh chóng đứng dậy. Hiện công ty đang huy động toàn bộ nhân lực thu dọn hàng hóa, cải tạo lại kho bãi để sớm khôi phục sản xuất, ổn định việc làm cho gần 40 lao động. Hàng nào còn đủ điều kiện sẽ được giữ lại, phần hư hỏng buộc phải tiêu hủy nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Riêng lượng xăng, dầu còn trong bồn, chúng tôi phối hợp với đơn vị phân phối xử lý theo đúng quy trình, tuyệt đối không để tràn ra môi trường".

Bão lũ đã đi qua, nhưng vô vàn khó khăn vẫn còn ở lại. Với những người chủ kinh doanh, việc duy trì hoạt động không chỉ là nỗ lực vượt qua mất mát, mà còn là trách nhiệm đối với những lao động gắn bó quanh năm.

Cùng với nỗ lực tự thân của doanh nghiệp và các hộ sản xuất, rất cần sự tiếp sức kịp thời từ các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt là nguồn vốn để vực dậy sản xuất, ổn định sinh kế.

Minh Hằng - Việt Hương - Thùy Linh