Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện chỉ đạo ứng phó bão số 11

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 32/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó bão số 11 năm 2025.

Dự báo đường đi của bão Matmo. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Chiều 3/10, bão Matmo đã di chuyển vào biển Đông, trở thành cơn bão số 11 năm 2025 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu và khu vực Vịnh Bắc Bộ; trong ngày 5 - 7/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời.

Thực hiện Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ; để sẵn sàng ứng phó bão số 11, chủ động phòng, chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa, chủ đầu tư các công trình thủy điện và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần nhận thức rõ tính chất hết sức nguy hiểm cơn của bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ tai biến chồng tai biến, đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân về diễn biến của bão, mưa lũ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển (hướng dẫn thoát ra, không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú); bảo đảm an toàn các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền (đặc biệt lưu ý đề phòng dông lốc xảy ra trước bão và bảo đảm an toàn các hoạt động du lịch); bảo vệ nhà cửa, kho tàng, cơ sở giáo dục, y tế, đê điều, hồ đập (nhất là những nơi bị sự cố vừa qua chưa được khắc phục triệt để), hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản.

Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, lưu ý đối với những hộ dân phải đi sơ tán và đã trở về nhà trong những ngày vừa qua phải sẵn sàng sơ tán trở lại ngay khi có dự báo mưa lũ ảnh hưởng trên địa bàn. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của người dân tại nơi sơ tán đến. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lũ, nguy cơ lũ ống, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; rà soát “bốn tại chỗ”.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; rà soát, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, tiêu úng, bảo vệ, khôi phục sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo vận hành an toàn hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã theo đúng quy định.

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường rà soát xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các kịch bản, phương án cụ thể ứng phó với từng loại hình thiên tai, từng cấp độ rủi ro thiên tai, từng tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó: cần xác định rõ các trọng điểm có nguy cơ cao cần bảo vệ để bố trí “bốn tại chỗ”; địa phương cùng với lực lượng quân đội, công an ở cơ sở xác định những nơi xung yếu để điều động, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị ngay từ trước xảy ra thiên tai, chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm (theo đề xuất của địa phương) để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá và các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông (cây đổ, sạt trượt, bồi lấp, ngập nước...) đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất; tổ chức khơi thông cống, rãnh để đảm bảo thoát nước; phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, lắp dựng barie, rào chắn, biển cảnh báo ở những vị trí bị đường bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở ách tắc giao thông,... kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi chưa đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo việc tiêu thoát nước trên các tuyến giao thông trọng điểm và tại các khu kinh tế, khu đô thị, khu công nghiệp, khắc phục tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại khu vực đô thị khi mưa lớn.

Sở Công Thương chỉ đạo Chủ đầu tư các công trình thủy điện và Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện và hệ thống điện; khắc phục khẩn trương hệ thống lưới điện bị sự cố do ảnh hưởng của bão số 10; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý; hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các địa phương bị chia cắt, cô lập hoặc thiệt hại nặng khi nhận được đề nghị.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, khắc phục khẩn trương các sự cố đã xảy ra do ảnh hưởng của bão số 10, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ và xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh giao, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp ứng phó, bão số 11 và mưa lũ sau bão.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

Giao Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh căn cứ diễn biến của bão và tình hình thực tế chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét, ban hành Công điện về việc cấm biển nếu xét thấy cần thiết.

Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng tham mưu điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

