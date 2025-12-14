Chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên năm 2025”

Sáng 14/12, tại Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên năm 2025”.

Tác giả Vũ Thị Ánh, thôn 6, xã Thọ Bình vinh dự được trao giải Nhất cuộc thi với dự án “Trồng và sản xuất chế biến sâu các sản phẩm từ củ nghệ nếp đỏ trồng trên núi đá”.

Các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc được vào vòng chung kết và trao giải tại cuộc thi.

Tham dự có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên năm 2025” đã thu hút 86 dự án đăng ký tham gia theo các lĩnh vực, ngành nghề. Trải qua vòng sơ khảo, bán kết, căn cứ vào từng lĩnh vực, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức chấm, lựa chọn 8 dự án vào vòng chung kết cuộc thi. Tại vòng chung kết, các thí sinh đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, tác giả Vũ Thị Ánh, thôn 6, xã Thọ Bình đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi với dự án “Trồng và sản xuất chế biến sâu các sản phẩm từ củ nghệ nếp đỏ trồng trên núi đá”.

Các dự án “Muối mắc khẻn Mường Đeng – hương vị núi rừng” của tác giả Hà Thị Xem, HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Thắng và “Bảng tỉ số thông minh cho livestream bóng đá trên điện thoại” của tác giả Mai Thế Sơn, xã Nga Sơn đoạt giải Nhì cuộc thi.

Các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn trao biển hỗ trợ vốn cho 5 dự án tham gia cuộc thi.

Giải Ba được trao cho các dự án: “ Lươn xanh xứ Thanh – mô hình nuôi lươn không bùn theo hướng tuần hoàn” của nhóm tác giả Nguyễn Duy Đức, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Uyên, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trịnh Đình Đương (Trường Đại học Hồng Đức); dự án “ Onetrip – đi cùng tương lai” của nhóm tác giả Nguyễn Nam Quân, Hoàng Ngọc Thảo Anh, Nguyễn Đăng Sơn Tùng, Phạm Tuấn Minh, Nguyễn Đình Đại (Trường Tiểu học, THCS&THPT Vinschool Star City); dự án “HTX bảo tồn động vật xã Tân Ninh kết hợp du lịch dinh thái” của nhóm tác giả Lê Văn Lâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Trọng Lê, Lê Thị Sâm (thôn 2, xã Tân Ninh).

Sau cuộc thi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao hỗ trợ vốn cho 5 dự án tham gia cuộc thi.

Lê Phượng