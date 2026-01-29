Chú trọng dinh dưỡng cho trẻ mầm non

Cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, công tác dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, ngành xác định là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Việc bảo đảm bữa ăn đủ chất, an toàn không chỉ góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, thấp còi mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài của thế hệ tương lai.

Khu bếp ăn của Trường Mầm non Tiên Trang 1, xã Tiên Trang thực hiện nghiêm quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tại Trường Mầm non Tiên Trang 1, xã Tiên Trang hiện có 462 trẻ, 100% học sinh ăn bán trú tại trường. Xác định dinh dưỡng và an toàn thực phẩm (ATTP) là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã kiện toàn Ban giám sát công tác bảo đảm vệ sinh ATTP với sự tham gia của ban giám hiệu, đại diện các tổ chuyên môn và hội cha mẹ học sinh. Ban giám sát thường xuyên kiểm tra quy trình giao nhận thực phẩm, chế biến, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Khu bếp ăn của nhà trường được xây dựng theo quy trình một chiều, bảo đảm tách biệt các khâu từ sơ chế, chế biến đến bảo quản thực phẩm. Nhân viên nhà bếp được tập huấn định kỳ kiến thức về vệ sinh ATTP, dinh dưỡng học đường và chăm sóc sức khỏe cho trẻ; được khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm không mắc các bệnh truyền nhiễm. Thực đơn được xây dựng theo tuần, cân đối các nhóm chất dinh dưỡng, phù hợp với từng độ tuổi và điều kiện thời tiết, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ.

Cô giáo Lê Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiên Trang 1, cho biết: Để trẻ có sức khỏe tốt, phát triển hài hòa cả thể lực và trí lực, nhà trường luôn đặt công tác bảo đảm vệ sinh ATTP lên hàng đầu. Trường được đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, xây dựng khu bếp ăn tập trung, khu vui chơi vận động, nhà vệ sinh đạt chuẩn, tạo điều kiện chăm sóc toàn diện cho trẻ. Nhà trường ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với các đơn vị uy tín, có đầy đủ cơ sở pháp lý, bảo đảm nguồn thực phẩm tươi ngon, an toàn và công khai để phụ huynh cùng giám sát. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiều năm liền nhà trường không để xảy ra sự cố mất ATTP.

Thanh Hóa hiện có hơn 600 cơ sở giáo dục mầm non với khoảng 215.000 trẻ ở độ tuổi mầm non, trong đó phần lớn học sinh ăn bán trú tại trường. Nhận thức rõ vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và chính quyền các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn học đường. Thực đơn tại các trường mầm non được xây dựng khoa học, bảo đảm cân đối giữa các nhóm chất như đạm, tinh bột, vitamin và khoáng chất; thường xuyên thay đổi theo tuần, theo mùa để tạo hứng thú ăn uống cho trẻ. Nhiều cơ sở giáo dục đã ứng dụng phần mềm tính khẩu phần ăn, kiểm soát định lượng dinh dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nuôi dưỡng. Song song với đó, công tác bảo đảm ATTP được đặt lên hàng đầu. Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều; nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sử dụng thực phẩm sạch, thực phẩm địa phương. Nhân viên nuôi dưỡng được tập huấn thường xuyên kiến thức về vệ sinh ATTP và dinh dưỡng học đường. Ngành y tế định kỳ phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, bảo đảm an toàn cho bữa ăn của trẻ.

Bên cạnh việc chăm lo bữa ăn tại trường, công tác theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ cũng được chú trọng. Trẻ được cân, đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì để có biện pháp can thiệp kịp thời. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi tại nhiều địa phương trong tỉnh đã giảm rõ rệt, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi...

Tuy nhiên, công tác dinh dưỡng cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, nhất là tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế của người dân còn hạn chế, cơ sở vật chất trường lớp chưa đồng bộ. Trước thực tế đó, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các địa phương lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án về dinh dưỡng và y tế học đường; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.

Bài và ảnh: Hà Phương