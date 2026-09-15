Chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất trước mưa lớn

Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, các địa phương và đơn vị thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang chủ động vận hành hệ thống tiêu úng, khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Cống tiêu Quảng Châu tiêu úng cho trên 13.000ha khu dân cư và diện tích sản xuất trên địa bàn.

Từ ngày 13 đến sáng 15/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số khu vực có lượng mưa trên 300mm. Các công ty khai thác công trình thủy lợi đang tăng cường tiêu nước, bảo vệ sản xuất.

Ông Lê Văn Sơn, Cụm trưởng cụm Quảng Châu - Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết: “Từ ngày 13/9, đơn vị đã chủ động mở 4 cửa cống tiêu Quảng Châu, tiêu nước đệm, đồng thời phân công lực lượng trực 24/24 giờ. Đến nay, trên 13.000ha cây trồng và khu dân cư do cụm phụ trách vẫn đảm bảo an toàn, không có diện tích bị ngập úng”.

Tại các địa phương, các đơn vị thủy lợi cũng phối hợp thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương, cửa tiêu; chủ động khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại các điểm ngập, không để nước dâng kéo dài gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Cùng hệ thống cống tiêu được điều tiết phù hợp, toàn tỉnh có 36 trạm bơm với 125 máy bơm đang vận hành nhằm nhanh chóng hạ thấp mực nước trên đồng ruộng và khu vực dân cư.

Trạm bơm tiêu Đông Thịnh - Chi nhánh Thủy lợi Đông Sơn đang thực hiện tiêu úng cho hơn 1.000ha lúa trên địa bàn.

Trong những ngày qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động hơn 1.000 máy gặt, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa đã chín, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập úng. Toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 38.200ha lúa mùa, đạt 36% kế hoạch. Trong đó, hơn 20.000 ha lúa tại các vùng trũng, có nguy cơ ngập úng cao đã cơ bản được thu hoạch xong.

Đến chiều 15/9, có trên 37ha lúa và rau màu ở một số địa phương bị ngập cục bộ.

Dự báo đêm 15 và ngày 16/9, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 100mm, có nơi trên 120mm, ngành Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất và an toàn công trình thủy lợi.

Thanh Tâm