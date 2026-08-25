Chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất

Trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, các đơn vị thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung vận hành hệ thống công trình tiêu úng, khơi thông dòng chảy, huy động máy bơm dã chiến, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với diện tích lúa và hoa màu.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng.

Hiện nay, phần lớn diện tích lúa mùa trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn đứng cái, làm đòng và trổ bông - là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đến năng suất, sản lượng. Do đó, việc chủ động tiêu úng, bảo vệ cây trồng được các đơn vị thủy lợi xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Để bảo vệ cây trồng, các đơn vị thủy lợi đã tăng cường kiểm tra hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ách tắc; đồng thời vận hành tối đa các trạm bơm tiêu theo yêu cầu thực tế.

Các đơn vị thủy lợi cũng phối hợp với ngành điện kiểm tra, bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ vận hành các trạm bơm, nhất là trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, cho biết: “Trước diễn biến mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 4, công ty đã tập trung kiểm tra hệ thống kênh mương, đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy lợi trực thuộc bố trí cán bộ bám sát địa bàn, bảo đảm hệ thống công trình tiêu úng được vận hành an toàn, hiệu quả”.

Cán bộ, công nhân Chi nhánh thủy lợi Thiệu Hóa, Triệu Sơn vận hành máy bơm tiêu úng.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến 13 giờ ngày 25/8 vẫn còn trên 1.351 ha các loại cây trồng bị ngập, trong đó diện tích lúa là gần 800 ha.

Các đơn vị thuỷ lợi đang vận hành tối đa máy bơm, phấn đấu trong 48 giờ tới sẽ bơm tiêu hết diện tích trên.

Vận hành các trạm bơm tiêu úng.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị thủy lợi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông để chủ động điều hành hệ thống tiêu.

Cùng với đó, cán bộ được bố trí trực 24/24 giờ tại các trạm bơm trọng điểm, sẵn sàng vận hành công trình và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, bảo vệ diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hường