CHÍNH THỨC: Học bạ số và kiểm tra trên máy tính được đưa vào quy định đánh giá học sinh

Bộ GD&ĐT sửa quy định đánh giá học sinh từ tiểu học đến THPT, bổ sung hình thức kiểm tra trên máy tính và quy định về học bạ số.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm khách quan, công bằng trong kiểm tra, đánh giá.

Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT. Nội dung mới tập trung vào quản lý kết quả đánh giá, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tăng cường tính thực chất trong giáo dục.

Học bạ số trở thành thành phần hồ sơ đánh giá học sinh

Theo Thông tư, Học bạ số được xác định là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá hàng năm của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Các nhận xét, kết quả đánh giá tổng hợp và thành tích khen thưởng trong năm học được cập nhật vào Học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận nội dung “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên học bạ.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của giáo viên trong xác nhận dữ liệu. Giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của kết quả học tập thuộc môn được phân công và trực tiếp ký số xác nhận. Giáo viên chủ nhiệm ký số xác nhận Học bạ số của lớp sau khi giáo viên các môn học hoàn tất việc ký số.

Đối với cấp THCS và THPT, thông tin, nội dung đánh giá trong mẫu học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số. Trong thời gian chuyển tiếp, các hướng dẫn về ghi chép bằng bút, sửa chữa bằng mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp tiếp tục áp dụng đối với học bạ giấy.

Sở GD&ĐT xây dựng đề kiểm tra chung cho một số môn học

Một điểm đáng chú ý khác là quy định về đề kiểm tra định kì chung đối với học sinh cuối cấp. Theo đó, sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn.

Việc kiểm tra được thông báo trước và tổ chức vào cuối học kì I, cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kì I và cuối học kì II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Ảnh minh họa.

Đề kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả khách quan, công bằng; đồng thời tiếp tục chủ động ra đề đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại.

Thông tư cho phép trường THCS, THPT tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì trên máy tính nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về các yêu cầu kỹ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và khả năng truy xuất theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

Với học sinh khuyết tật, nhà trường thực hiện điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính. Trường hợp học sinh không thể tham gia dù đã được điều chỉnh, nhà trường tổ chức kiểm tra trên giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác, với kết quả có giá trị tương đương.

Bổ sung quy định đánh giá học sinh khuyết tật, học sinh trường chuyên

Thông tư thống nhất nguyên tắc đánh giá học sinh khuyết tật ở các cấp học, nhấn mạnh việc ghi nhận sự tiến bộ của từng học sinh, không so sánh với học sinh khác.

Đối với môn học, hoạt động giáo dục được miễn theo kế hoạch giáo dục cá nhân, học sinh được miễn kiểm tra, đánh giá và ghi “Miễn” trong Học bạ số. Kết quả giáo dục kỹ năng đặc thù được đánh giá như một hoạt động giáo dục.

Với học sinh học tại lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi học ở trường, giáo viên căn cứ vào nhận xét, đánh giá thường xuyên và kết quả kiểm tra định kì để đánh giá. Ở cấp tiểu học, các môn được nêu cụ thể là Toán, Tiếng Việt; ở cấp THCS, gồm Ngữ văn, Toán và những môn học khác mà học sinh có khả năng tham gia.

Thông tư cũng quy định việc đánh giá lại kết quả rèn luyện đối với học sinh trong thời hạn chấp hành kỷ luật. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình động viên, hỗ trợ học sinh; sau khi học sinh hoàn thành quyết định kỷ luật và được nhà trường công nhận, giáo viên đánh giá lại kết quả rèn luyện, ghi nhận sự cố gắng, tiến bộ.

Đáng chú ý, học sinh có kết quả rèn luyện cả năm ở mức Chưa đạt nhưng sau thời gian rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được đánh giá từ mức Đạt trở lên sẽ thuộc diện được đánh giá lại kết quả học tập. Kết quả đánh giá lại từng môn học được sử dụng thay thế kết quả cả năm học để xét lên lớp.

Những điều chỉnh này hướng tới tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý giáo dục, đồng thời bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá phù hợp hơn với điều kiện và sự tiến bộ của từng học sinh.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/chinh-thuc-hoc-ba-so-va-kiem-tra-tren-may-tinh-duoc-dua-vao-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-100261020145359097.htm