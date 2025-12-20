Chính quyền Mỹ đạt thỏa thuận quan trọng về giá thuốc

Một loạt tập đoàn dược phẩm đa quốc gia đã đồng ý hạ giá bán các loại thuốc chủ lực tại thị trường Mỹ, sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép bằng các biện pháp thuế quan. Động thái này được Nhà Trắng coi là bước đi quan trọng nhằm giảm chi phí y tế cho người dân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một sự kiện về giá thuốc kê đơn tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng, thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2025, tại Washington. Ảnh: AP

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19/12 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cho biết các hãng dược đã chấp thuận cung cấp thuốc tại Mỹ với mức giá tương đương hoặc thấp nhất so với các quốc gia phát triển khác, theo nguyên tắc “quốc gia được ưu đãi nhất”. Ông nhấn mạnh việc sử dụng công cụ thuế quan là yếu tố then chốt buộc các doanh nghiệp phải nhượng bộ.

Theo Tổng thống Mỹ, nếu không có áp lực từ chính sách thuế, chính quyền khó có thể đạt được thỏa thuận này. Ông khẳng định giá thuốc tại Mỹ sẽ giảm mạnh từ năm tới và trong thời gian không xa có thể xuống mức thấp nhất trong nhóm các nước phát triển, qua đó mang lại lợi ích cho toàn bộ người dân.

Danh sách các doanh nghiệp công bố hạ giá thuốc lần này gồm 9 tập đoàn dược lớn, trong đó có Amgen, GSK, Merck và Novartis. Nhà Trắng cho biết các loại thuốc dự kiến được điều chỉnh giá chủ yếu là các dược phẩm điều trị bệnh mãn tính và chi phí cao, như tiểu đường tuýp 2, viêm khớp dạng thấp, hen suyễn, viêm gan B và C, HIV cũng như một số loại ung thư.

Một loạt tập đoàn dược phẩm đa quốc gia đã đồng ý hạ giá bán các loại thuốc chủ lực tại thị trường Mỹ. Ảnh: Stock.Adobe

Bên cạnh việc giảm giá thuốc, các tập đoàn dược nói trên cũng cam kết đầu tư ít nhất 150 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất tại Mỹ, nhằm mở rộng năng lực sản xuất trong nước và củng cố chuỗi cung ứng ngành dược.

Không dừng lại ở lĩnh vực dược phẩm, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức ép sang ngành bảo hiểm y tế. Ông cho biết tuần tới sẽ triệu tập lãnh đạo các công ty bảo hiểm lớn nhằm yêu cầu hạ phí bảo hiểm, trong bối cảnh dư luận lo ngại phí bảo hiểm có thể tăng mạnh khi một số khoản trợ cấp y tế bị cắt giảm.

Động thái cứng rắn của chính quyền Mỹ cho thấy nỗ lực tái định hình thị trường y tế trong nước, trong đó việc giảm chi phí thuốc và bảo hiểm được coi là một trong những trọng tâm chính sách kinh tế – xã hội của Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn tới.

Bích Hồng

Nguồn: YTN