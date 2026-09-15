Chính quyền hành động - chính quyền lắng nghe

Một chính quyền hành động không chỉ được nhận diện bằng số lượng công việc được triển khai, số văn bản được ban hành hay những mệnh lệnh được đưa ra. Thước đo quan trọng hơn, đó là chính quyền có nhìn thấy đúng vấn đề của đời sống, có nghe được tiếng nói từ cơ sở và có sẵn sàng điều chỉnh cách làm khi thực tiễn cho thấy cần phải thay đổi hay không.

Nhìn từ những việc đang diễn ra ở Thanh Hóa trong vòng hơn 1 tháng qua, có thể thấy một cách làm mới, gần gũi, nhưng quyết liệt, đang được thể hiện khá rõ. Đó là, hành động nhưng không duy ý chí. Quyết liệt nhưng không xa rời thực tế, và điều hành bằng quyết tâm, nhưng trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Gần nhất, sáng 14/9, lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra một số điểm ngập cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành. Đây là những vị trí thường xuyên ngập khi mưa lớn, diễn ra nhiều năm nay, là nỗi khổ không chỉ của người dân sở tại, mà còn làm ngưng trệ giao thương ở nhiều thời điểm, tạo ra bức tranh hạ tầng đô thị tối màu.

Trong buổi sáng 14/9, điều mà chúng ta nhìn thấy, thêm tin tưởng, không chỉ là lãnh đạo UBND tỉnh có mặt tại hiện trường; mà từ thực tế những điều nhìn thấy, nghe thấy và dự báo, lãnh đạo UBND tỉnh đã đưa ra yêu cầu cần thiết và có tính vĩ mô.

Đó là phải rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập, chứ không chỉ ở khu vực quảng trường Lam Sơn, trên đường Dương Đình Nghệ, hay khu vực Ái Sơn - là những nơi mà lãnh đạo UBND tỉnh “thực mục sở thị”. Yêu cầu cấp thiết là phải tìm nguyên nhân, xây dựng phương án xử lý cụ thể và bảo đảm hệ thống thoát nước được kết nối đồng bộ, thông suốt. Nói cách khác là, không chỉ nhìn thấy nước ngập, mà phải nhìn thấy vì sao lại ngập và ngập lâu. Và không chỉ xử lý một điểm mà phải tính đến cả hệ thống, đảm bảo sự căn cơ, triệt để. Chúng ta nên nhìn nhận, đó là cách hành động bắt đầu từ thực tiễn, và để khi trở lại thực tiễn, sẽ phát huy giá trị hơn, bền vững hơn.

Nhưng cũng phải thấy, thực tiễn không chỉ nằm ở những gì mà lãnh đạo UBND tỉnh nhìn thấy trong một chuyến kiểm tra. Thực tiễn còn nằm trong từng phản ánh của người dân, từng bài viết của báo chí, từng kiến nghị từ cơ sở, các kênh thông tin của mặt trận, các đoàn thể...

Trước đó, ngày 24/8, Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh tình trạng mất trật tự, mỹ quan đô thị tại Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, phường Hạc Thành, trong đó có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tập kết hàng hóa, vật tư gây tắc cống thoát nước, ngập nhiều tuyến đường. Ngay lập tức, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, giao các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, xử lý và báo cáo kết quả. Như vậy, rất nhanh, thời gian gần như chỉ tính bằng giờ, thông tin báo chí đã được chính quyền cao nhất tại địa phương tiếp nhận, phản ứng rất kịp thời, tích cực, và từ thông tin báo chí chuyển hóa thành hành động thiết thực, những bất cập được giải quyết ngay.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga đã được lập lại sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Tiến Đông

Đó chính là sự lắng nghe có trách nhiệm, mở ra niềm tin, sự kỳ vọng. Bởi có một thực tế trong đời sống xã hội, thậm chí cả trong công tác điều hành, đó là lắng nghe nhưng chưa chắc đã thấu hiểu, lắng nghe nhưng để đấy. Ở đây, việc lắng nghe không phải là nghe để biết, mà nghe rồi để kiểm chứng, và hành động quyết liệt sau khi có sự kiểm chứng.

Một thực tế rất sinh động nữa, từ những phản hồi của người dân dưới bài đăng của Báo Thanh Hóa trên fanpage Báo Thanh Hóa, về việc lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các điểm ngập trên địa bàn phường Hạc Thành. Ngay lập tức, lãnh đạo UBND tỉnh đã cho thống kê các ý kiến của Nhân dân để nghiên cứu, có hướng chỉ đạo phù hợp và kịp thời tiếp theo. Đây là việc chính quyền phải làm, nhưng việc làm rất nhanh, rất cầu thị ấy đã đáp ứng kịp thời mong mỏi của người dân, có thể nói là hợp lòng dân. Qua việc làm này chúng ta nhận ra một điều đó là, người dân đang muốn được nói và chính quyền rất muốn nghe. Từ việc làm này, cho thấy, một chính quyền cầu thị không thể chỉ nghe những báo cáo thuận chiều. Càng không thể coi những phản ánh trên báo chí, mạng xã hội hay từ người dân đơn thuần là những “tiếng nói bên lề”.

Lắng nghe để quyết định sát thực tế hơn. Đi cơ sở để nhìn thấy rõ hơn. Tiếp nhận phản ánh để kiểm chứng kỹ hơn. Và khi thực tế cho thấy cách làm chưa phù hợp thì sẵn sàng điều chỉnh. Từ thực tế kiểm tra, từ những thông tin tiếp nhận qua báo cáo, qua dư luận xã hội, hành động của bộ máy chính quyền cao nhất tỉnh đã trở nên rất quyết liệt, khoan thẳng, trực diện vào những vấn đề có thể nói đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Ba chỉ thị được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ trong vòng hơn một tháng qua là thực tế sinh động, cũng là câu trả lời thực tế nhất cho phương châm hành động quyết liệt của chính quyền. Đó là, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/7/2026 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27/8/2026 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt công tác bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 9/9/2026 về tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

Trước đây, mỗi khi có mưa to liên tiếp khoảng 2 giờ đồng hồ, khu vực ngã tư Bưu điện, phường Hạc Thành thường xảy ra ngập cục bộ. Hiện nay, tình trạng này đã được khắc phục. Ảnh: Tiến Đông

Xét ở góc độ pháp lý, chỉ thị là công cụ quản lý của bộ máy hành chính, nhưng giá trị cuối cùng vẫn phải được đo bằng thực tiễn - những vấn đề đặt ra trong đời sống có được giải quyết hay không. Soi chiếu vào những việc làm đang diễn ra trong những ngày qua, khi cả tỉnh sôi động như một công trường, từng sở, ngành, địa phương, cơ quan vào việc với tinh thần cao nhất - mới thấy, đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính thông thường; mà là, mệnh lệnh ấy có tính thực tiễn rất cao, đi nhanh vào đời sống, phát huy hiệu quả ngay lập tức.

Rõ ràng, lắng nghe không phải là chiều theo dư luận. Lắng nghe là để tiếp nhận, kiểm chứng, khi kiểm chứng rồi thì phải quyết định, và quan trọng hơn cả là khi quyết định rồi thì tiếp tục đặt kết quả trước sự kiểm chứng của thực tế.

Điều đó đang diễn ra một cách sinh động. Chúng ta tin tưởng và chờ đợi thêm nhiều sự đổi thay, để Thanh Hóa thêm đổi thay từng ngày.

Thái Minh