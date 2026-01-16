Chính phủ Yemen bổ nhiệm Ngoại trưởng Zindani làm Thủ tướng mới

Sau khi Thủ tướng Yemen được cộng đồng quốc tế công nhận, ông Salem Saleh bin Breik đệ đơn từ chức ngày 15/1, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen đã ban hành sắc lệnh bổ nhiệm bổ nhiệm Ngoại trưởng Shaya Mohsen Zindani làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ cho ông thành lập chính phủ mới.

Ông Shaya Mohsen Zindani, Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Yemen. Ảnh: Middle-east-online.

Theo hãng thông tấn SABA do chính phủ Yemen kiểm soát đưa tin, sau khi Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống tổ chức cuộc họp, cơ quan này đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Zindani làm Thủ tướng mới, đồng thời bổ nhiệm ông bin Buriek làm Cố vấn về các vấn đề tài chính và kinh tế cho Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Rashad al-Alimi.

Ngoài ra, trước đó trong ngày, Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống cũng đã bổ nhiệm hai thành viên mới của cơ quan này, thay thế Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam Aidarus al-Zubaidi và một thành viên khác có liên hệ với tổ chức này. Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen hiện gồm 8 thành viên.

Hãng thông tấn nhà nước SABA đưa tin rằng ông bin Buriek đã đệ đơn từ chức lên ông Rashad al-Alimi, người đứng đầu Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống, để “mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới nhằm bắt kịp với những chuyển đổi mà đất nước vừa trải qua”. Cơ quan này cho biết thêm, chính phủ hiện tại sẽ tiếp tục điều hành công việc nhà nước với tư cách chính phủ lâm thời cho đến khi nội các mới được thành lập.

Việc thay đổi lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Yemen. Ảnh: Sada

Việc thay đổi lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Yemen và những mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa hai cường quốc lớn trong khu vực là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Vào tháng 12/2025, Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) do UAE hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát một số khu vực ở miền nam và đông Yemen, tiến sát biên giới Saudi Arabia - một động thái mà Riyadh coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình. Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn sau đó đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các khu vực nói trên.

Những bất đồng giữa Saudi Arabia và UAE cũng đã nảy sinh trên nhiều vấn đề, bao gồm địa chính trị khu vực và chính sách sản xuất dầu mỏ, góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc vùng Vịnh này.

Saudi Arabia và UAE từng là đồng minh trong một liên minh quân sự chống lại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn trong cuộc nội chiến kéo dài ở Yemen, một cuộc xung đột đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Timesofindia.