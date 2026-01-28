Chính phủ Pháp vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên quan ngân sách 2026

Ngày 27/1, Chính phủ Pháp đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội liên quan phần chi của dự luật ngân sách năm 2026, trong bối cảnh tiến trình thông qua văn kiện tài chính quan trọng này tiếp tục vấp phải nhiều thách thức chính trị.

Pháp vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ảnh: Euronews.

Kiến nghị bất tín nhiệm do đảng cánh tả cấp tiến France Unbowed phối hợp với phe Xanh và đảng Cộng sản đề xuất nhận được 267 phiếu ủng hộ, thấp hơn mức 289 phiếu cần thiết để buộc chính phủ từ chức. Một kiến nghị riêng do phe cực hữu đưa ra chỉ thu hút 140 phiếu thuận. Trước đó một tuần, chính phủ cũng đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khác liên quan cùng nội dung, cho thấy áp lực từ phe đối lập vẫn duy trì song chưa đủ để làm thay đổi cục diện.

Việc thông qua phần chi tiêu của dự luật ngân sách lần này được thực hiện theo cơ chế đặc biệt, cho phép chính phủ thúc đẩy tiến trình lập pháp trong trường hợp không đạt được đồng thuận đầy đủ tại Hạ viện. Theo quy trình, toàn bộ dự luật ngân sách 2026 sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét trước khi quay trở lại Hạ viện để hoàn tất các bước cuối cùng.

Giới quan sát nhận định, Thủ tướng Sebastien Lecornu có thể tiếp tục viện dẫn Điều 49.3 của Hiến pháp nhằm thông qua toàn bộ ngân sách mà không cần bỏ phiếu. Đây là công cụ hiến định cho phép chính phủ tránh tình trạng bế tắc nghị viện, song cũng thường kéo theo các kiến nghị bất tín nhiệm từ phe đối lập.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Britannica.

Chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang nỗ lực thúc đẩy một khuôn khổ tài chính hướng tới kiểm soát thâm hụt ngân sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế còn nhiều yếu tố gây sức ép. Theo Thủ tướng Lecornu, mục tiêu là giữ thâm hụt ngân sách năm 2026 không vượt quá 5% GDP, giảm so với mức 5,4% của năm 2025, dù vẫn cao hơn ngưỡng 3% theo quy định chung của Liên minh châu Âu.

Giới chức Pháp kỳ vọng toàn bộ ngân sách sẽ được phê chuẩn dứt điểm trong nửa đầu tháng 2, qua đó tạo cơ sở cho các chính sách điều hành kinh tế – tài khóa trong năm tới.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.