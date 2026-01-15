Chính phủ Pháp vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Pháp do Thủ tướng Sébastien Lecornu đứng đầu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, qua đó tiếp tục duy trì quyền điều hành, song vẫn phải đối mặt với một cuộc đối đầu chính trị lớn khác liên quan đến ngân sách năm 2026 trong những ngày tới.

Chính phủ Pháp do Thủ tướng Sébastien Lecornu đứng đầu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 14/1/2026. Ảnh: Xinhua.

Hai kiến nghị bất tín nhiệm được đệ trình bởi đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và đảng cánh tả cấp tiến Nước Pháp bất khuất (LFI), nhằm phản đối cách xử lý của chính phủ đối với thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Dù Pháp nhiều lần bày tỏ quan ngại, các nước thành viên EU hồi tuần trước vẫn phê chuẩn việc ký kết thỏa thuận vốn gây tranh cãi này.

Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia và đảng cánh tả cấp tiến Nước Pháp bất khuất cáo buộc chính phủ không nỗ lực đủ mạnh để ngăn chặn thỏa thuận, cho rằng điều này gây tổn hại đến nông nghiệp và chủ quyền kinh tế của Pháp, làm suy yếu vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, cả Đảng Xã hội lẫn đảng bảo thủ Những người Cộng hòa đều tuyên bố không ủng hộ các kiến nghị bất tín nhiệm. Kết quả, kiến nghị do đảng Nước Pháp Bất khuất đưa ra chỉ giành được 256 phiếu thuận, thiếu 32 phiếu để được thông qua, trong khi kiến nghị của đảng Tập hợp Quốc gia chỉ nhận được 142 phiếu ủng hộ. Cả hai đều không đạt đa số cần thiết để lật đổ chính phủ.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho rằng các nỗ lực bất tín nhiệm đã làm chậm trễ những cuộc thảo luận về ngân sách năm 2026. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu sau các cuộc bỏ phiếu ngày 14/1, Thủ tướng Lecornu cho rằng các nỗ lực bất tín nhiệm đã làm chậm trễ những cuộc thảo luận vốn đã căng thẳng về ngân sách năm 2026. Ông chỉ trích các đảng đối lập “hành động như những tay bắn tỉa”, tìm cách gây tổn hại cho nhánh hành pháp trong bối cảnh Pháp phải đối mặt với nhiều biến động quốc tế.

Trọng tâm tiếp theo của chính phủ là việc thông qua dự luật ngân sách năm 2026. Một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Lecornu có thể viện dẫn Điều 49.3 của Hiến pháp, cho phép thông qua ngân sách mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội, sau khi đàm phán với các đảng phái ngoại trừ đảng Tập hợp Quốc gia và đảng cánh tả cấp tiến Nước Pháp bất khuất. Tuy nhiên, động thái này nhiều khả năng sẽ dẫn tới các kiến nghị bất tín nhiệm mới.

Tình hình chính trị tại Pháp vẫn mong manh kể từ năm 2022, khi Tổng thống Macron đánh mất thế đa số tại Quốc hội. Khủng hoảng càng trầm trọng hơn sau cuộc bầu cử lập pháp sớm năm 2024, dẫn đến một Quốc hội “treo”, bị chia rẽ sâu sắc giữa ba khối chính trị lớn, gồm Liên minh trung hữu cầm quyền, cánh tả và đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters