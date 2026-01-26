Chìm phà nghiêm trọng ở miền Nam Philippines

Theo thông tin từ Lực lượng Tuần duyên Philippines, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra tại miền Nam Philippines khi một chiếc phà chở hơn 350 người bị chìm ngoài khơi tỉnh Basilan rạng sáng 26/1, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 28 người hiện vẫn mất tích.

Vụ chìm phà nghiêm trọng ở miền Nam Philippines khiến hơn 350 người gặp nạn. Ảnh: DARYLL CANILLO

Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) ngày 26/1 cho biết chiếc phà mang tên MV Trisha Kerstin 3 đã bị chìm khi đang hành trình từ thành phố Zamboanga đến đảo Jolo, thuộc tỉnh Sulu, ở miền Nam nước này.

Theo PCG, phà phát tín hiệu cấp cứu vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương), hơn 4 giờ sau khi rời cảng Zamboanga. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu đang ở vị trí cách đảo Baluk-Baluk, thuộc tỉnh Basilan, khoảng 5 km về phía Đông.

Chỉ huy tuần duyên khu vực Nam Mindanao, ông Romel Dua, cho biết đến nay 316 người đã được cứu sống, trong khi 15 người được xác nhận đã thiệt mạng và 28 người vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm – cứu nạn đang được triển khai khẩn trương với sự tham gia của Tuần duyên, Hải quân và Không quân Philippines, trong đó có việc điều động máy bay và tàu chuyên dụng tới hiện trường.

Lực lượng cứu hộ giúp đỡ những người sống sót sau khi một tàu chở khách với hơn 300 người bị chìm ngoài khơi đảo Basilan vào sáng 26/1. Ảnh chụp màn hình.

Ông Dua cho hay, con tàu hoạt động đúng giấy phép và không chở quá tải, với 332 hành khách và 27 thuyền viên, thấp hơn mức sức chứa cho phép là 352 người. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định, và một cuộc điều tra tai nạn hàng hải đã được triển khai.

Tại tỉnh Basilan, các cơ sở y tế địa phương đang chịu áp lực lớn do số lượng người sống sót được đưa vào cấp cứu cùng lúc. Một số hành khách, trong đó có người cao tuổi, cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Nhà chức trách cũng đang tiếp tục đối chiếu danh sách hành khách để xác định chính xác số người mất tích.

Philippines là quốc gia quần đảo với hơn 7.000 hòn đảo, nơi giao thông đường thủy đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, các vụ tai nạn phà vẫn xảy ra thường xuyên. Năm 2023, một vụ hỏa hoạn trên phà tại miền Nam Philippines từng khiến hơn 30 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại kéo dài về an toàn hàng hải tại nước này.

Bích Hồng

Nguồn: CNA, Reuters, AFP