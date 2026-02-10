Chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang, Kiev thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Paris

Chiến sự Nga – Ukraine tiếp tục leo thang mạnh mẽ khi hai bên tăng cường các cuộc tấn công và đáp trả lẫn nhau. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 9/2 cho hay chỉ trong vòng một tuần, Nga đã phóng hơn 2.000 UAV tấn công, 1.200 bom dẫn đường và 116 tên lửa các loại nhằm vào các đô thị và mục tiêu trọng yếu, đặc biệt là hệ thống năng lượng quốc gia.

Một tòa nhà bị đổ nát sau cuộc không kích của Nga, tại Odesa, Ukraine. Ảnh: Getty images.

Các cuộc không kích của Nga diễn ra trong bối cảnh nhiệt độ tại nhiều khu vực của Ukraine giảm xuống dưới -20 độ C, làm gia tăng nhu cầu sưởi ấm và điện năng. Nhiều đợt tấn công của Nga vào trung và cuối tháng 1 đã khiến hạ tầng năng lượng Ukraine bị tổn hại nặng nề, buộc một số địa phương phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp, làm gián đoạn cung cấp nước và sưởi ấm giữa mùa đông giá rét.

Trong khi đó, Ukraine cũng tiến hành các đòn đáp trả. Cuối tuần qua, Kiev đã tập kích một số cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa Neptune, gây ra các vụ nổ lớn, cho thấy nỗ lực phản công nhằm gây sức ép lên hậu phương đối phương.

Trước áp lực ngày càng lớn từ chiến trường, Ukraine đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các đối tác phương Tây. Ngày 9/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và Bộ trưởng Quân đội và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin đã ký thư thỏa thuận về hợp tác sản xuất vũ khí tại thủ đô Kyiv. Thỏa thuận này mở đường cho các dự án sản xuất chung quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển từ mô hình viện trợ sang hợp tác dài hạn nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và Bộ trưởng Quân đội và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ký thư thỏa thuận về hợp tác sản xuất vũ khí tại thủ đô Kiev.

Hai bên cũng thảo luận việc đẩy nhanh bàn giao tiêm kích Mirage 2000, các loại bom dẫn đường AASM Hammer, tên lửa tầm xa SCALP, cùng khả năng tăng cường các hệ thống phòng không như SAMP/T, Mistral và Crotale. Việc hợp tác sản xuất và cung cấp tên lửa Aster, cũng như phát triển các giải pháp tác chiến điện tử, được xác định là ưu tiên trong bối cảnh Ukraine đối mặt tình trạng thiếu hụt đạn tên lửa phòng không.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Washington đã không sẵn sàng thực hiện các đề xuất được đưa ra trong các cuộc tiếp xúc tại Alaska và bất đồng về lãnh thổ và lợi ích chiến lược, đặc biệt là vấn đề kiểm soát vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine, vẫn là rào cản lớn đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion, Reuters.