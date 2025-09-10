Chi tiêu phát động chiến tranh lớn gấp nhiều lần chi tiêu cho kiến tạo hòa bình

Ngày 9/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia đánh giá lại các khoản chi tiêu quân sự vốn đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời đầu tư nhiều hơn cho phát triển con người.

Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên tại New York, Tổng Thư ký Guterres cho biết thế giới đang chi tiêu vào việc phát động chiến tranh lớn gấp nhiều lần so với chi tiêu cho kiến tạo hòa bình.

Báo cáo mới nhất, do Liên hợp quốc công bố cùng ngày, cho hay trong năm 2024, chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt ngưỡng kỷ lục 2.700 tỷ USD. Con số này lớn gấp gần 13 lần so với nguồn kinh phí tài trợ cho phát triển chính thức từ các quốc gia giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, theo Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng 9% trong năm nay.

Báo cáo cho biết thêm trong khi chi tiêu quân sự tăng mạnh thì hầu hết các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc nhằm cải thiện điều kiện sống, như xóa đói giảm nghèo cùng cực và thúc đẩy bình đẳng giới vào năm 2030 đều chưa đạt được đúng tiến độ.

Để chấm dứt nạn đói trên thế giới trước năm 2030, cộng đồng quốc tế sẽ cần 93 tỷ USD mỗi năm, chỉ tương đương mức 4% tổng chi tiêu quân sự của năm 2024.

Cũng theo ông Guterres, kết quả mới được công bố trong báo cáo này là "lời kêu gọi hành động và xem xét lại các ưu tiên. Một lời kêu gọi tái cân bằng các khoản đầu tư toàn cầu hướng tới nền an ninh mà thế giới thực sự cần. Việc chuyển hướng dù chỉ một phần nhỏ chi tiêu quân sự hiện nay cũng có thể mang lại ý nghĩa lớn”./.

Theo TTXVN