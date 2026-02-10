Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Chi tiết các trạm dừng nghỉ cao tốc phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chi tiết các trạm dừng nghỉ cao tốc phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chi tiết các trạm dừng nghỉ cao tốc phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện nay có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác là các trạm Giẽ-Ninh Bình (trạm của VEC), Cao Bồ-Mai Sơn (Xuân Khiêm trái tuyến, Xuân Cương phải tuyến), La Sơn-Hòa Liên (trái tuyến), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Trung Lương-Mỹ Thuận.

Ngoài ra còn có một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ, trạm dừng xe này đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và các phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng 21/21 trạm dừng nghỉ. Hiện nay, các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công trên hiện trường theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dịp Tết Âm lịch năm 2026 trong thời gian đang đầu tư các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu...) của các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông và các tuyến kết nối với đường cao tốc.

Cụ thể, đến nay đã có các trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác, cụ thể các trạm gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Vân Phong-Nha Trang, Nha Trang-Cam Lâm, Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205), Phan Thiết-Dầu Giây.

Các trạm đang phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có phương án khai thác tạm phục vụ Tết Nguyên đán gồm các trạm Bùng-Vạn Ninh, Cam Lộ-La Sơn, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến), Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau (bên phải tuyến).

Trong 17/21 trạm đưa vào khai thác nói trên, có 5 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn-Quốc lộ 45 (đang làm thủ tục cấp phép); Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205); Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến, đang làm thủ tục cấp phép)./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Tết Bính Ngọ #Phục vụ #Vũng Áng #người dân #Tết nguyên đán #Quảng ngãi #Khai thác #Trung Lương #Việt nam #Cung cấp thông tin

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà nữ Anh hùng LLVTND và nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà nữ Anh hùng LLVTND và nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 10/2, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh đã đến thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Ngô Thị Tuyển và gặp mặt, tặng quà 17 cán bộ nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.
Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương

Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương

Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh