Chăm lo tết cho đồng bào vùng biên

Mỗi độ tết đến, xuân về, với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo tết cho người dân vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên.

Lực lượng BĐBP Thanh Hóa đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo tết cho đồng bào biên giới, bắt đầu bằng chuỗi hoạt động trong chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” lần lượt diễn ra ở tất cả các đồn biên phòng cơ sở dịp cận tết, thu hút sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm hướng về biên giới.

Tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Ban Chỉ huy BĐBP, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các xã: Quang Chiểu, Mường Chanh đã tổ chức thành công chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ năm 2026 với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền các địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới, các gia đình chính sách, người có công, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám chữa bệnh cho bà con các dân tộc; trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh; tổ chức các gian hàng “0 đồng” cung cấp quần áo, hàng hóa thiết yếu cho hộ có nhu cầu.

Tại xã Tam Chung, chương trình đã dành riêng 38 suất hỗ trợ đặc biệt cho các em nhỏ trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” với tổng trị giá 180 triệu đồng. Đối với xã biên giới Yên Khương, Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn và đoàn Thiện nguyện Sen Vàng, Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức các hoạt động: gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng tới các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, hỗ trợ học sinh có gia cảnh khó khăn, khuyết tật theo đuổi sự nghiệp học tập.

Không chỉ chăm lo về vật chất, BĐBP còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và lực lượng biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đối với các em học sinh vùng cao, dịp tết cũng là thời điểm nhiều em có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Trước thực tế đó, các đồn biên phòng đã duy trì hiệu quả các mô hình hỗ trợ giáo dục, trao học bổng, tặng sách vở, quần áo, đồng thời thăm hỏi, động viên các em và gia đình yên tâm cho con em đến trường sau kỳ nghỉ tết. Hiện nay BĐBP Thanh Hóa đang trực tiếp giúp đỡ 327 cháu học sinh, mỗi tháng 500 nghìn đồng/cháu, trong đó có 11 cháu là học sinh các bản giáp biên nước bạn Lào và 12 cháu là con nuôi đồn biên phòng. Riêng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho Nhân dân và các đối tượng chính sách tại khu vực biên giới với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Người dân xã Quang Chiểu nhận những phần quà từ “Gian hàng 0 đồng” trong chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Hơn 4.000 suất quà tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng được huy động đến thời điểm hiện tại đã thể hiện tinh thần “cả nước vì biên giới”, thấm đượm nghĩa tình quân - dân, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu Tổ quốc. Với bà con vùng biên Thanh Hóa, sự hiện diện của BĐBP không chỉ là chỗ dựa vững chắc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn là điểm tựa tinh thần, mang mùa xuân ấm áp đến từng bản làng xa xôi. Trong sắc xuân đang lan tỏa khắp núi rừng biên cương, tình quân dân gắn bó keo sơn chính là nền tảng vững chắc để vùng biên giới ngày càng ổn định, phát triển và bình yên.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, cho biết: "Mỗi phần quà gửi tặng đồng bào, mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng nó chứa đựng những tình cảm ấm áp, thân thương nhất của lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, cùng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh gửi đến đồng bào nơi biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với mong muốn đồng bào có một cái tết trọn vẹn, đủ đầy, đầm ấm và thật nhiều niềm vui trong năm mới 2026".

Bài và ảnh: Hoàng Lan