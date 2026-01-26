Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” diễn ra tại bốn địa danh lịch sử

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” diễn ra tại bốn địa danh lịch sử

Sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó để đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc: Xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động lực lượng to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập.

Chương trình nghệ thuật “Hai tay xây dựng một cơ đồ” sẽ tái hiện lại những chặng đường cách mạng của dân tộc. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Để kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước (28/1/1941-28/1/2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn truyền đi thông điệp có sức lan tỏa rộng lớn: Tiếp tục khẳng định một phương pháp cách mạng đã đưa dân tộc vượt qua “đêm dài nô lệ” đồng thời khơi dậy tinh thần hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững hôm nay.

Chương trình gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường,” “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ.”

Chương 1 nhìn lại khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Nội dung của chương lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ - xác định kẻ thù - chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đây là chương của định hướng, quyết sách, phương pháp, nơi “đôi tay” của Người vạch ra con đường đi cho dân tộc.

Chương 2 làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được Nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Chương 3 khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực-tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một cơ đồ” không chỉ “kể lại lịch sử” mà “mở một cuộc đối thoại với hiện tại.”

Ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian-dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền: Then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam Bộ, sự hoà quyện của nhiều giọng điệu, một tinh thần.

Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một cơ đồ” góp phần tạo nên một “cuộc vận động tinh thần” quy mô quốc gia: Cả nước hướng về Cao Bằng như một lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững.

Chương trình không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Chương trình cầu truyền hình dự kiến phát sóng vào 20h ngày 28/1 trên kênh VTV1./.

Theo TTXVN