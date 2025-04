Cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ

Để phục vụ công dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước; cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn tỉnh trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Công an thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hoá) cấp Căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các đơn vị phân công, bố trí lực lượng thường trực để tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước; cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho cá nhân và cơ quan, tổ chức xuyên suốt trong 5 ngày nghỉ lễ để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có được các giấy tờ cá nhân, nhất là số công dân đi lao động, học tập, làm ăn ở các tỉnh về địa phương thăm thân nhân chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp, căn cước; cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Trong đó, Công an tỉnh sẽ tổ chức 28 điểm thu nhận căn cước và định danh điện tử tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và 27 công an cấp xã được giao nhiệm vụ cấp căn cước sau khi không bố trí công an cấp huyện (nơi cấp tại trụ sở của công an cấp huyện cũ).

Riêng tại TP Thanh Hóa, cấp tại trụ sở của công an phường Đông Thọ và công an xã Đông Khê; huyện Triệu Sơn cấp tại trụ sở công an thị trấn Triệu Sơn.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn tổ chức 61 điểm cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân tại 61 đơn vị. Địa bàn TP Thanh Hoá tổ chức cấp tại công an các phường: An Hưng, Ba Đình, Điện Biên, Đông Cương, Đông Hải, Đông Hương, Đông Lĩnh, Đông Thọ, Đông Vệ, Hàm Rồng, Hoằng Đại, Long Anh, Lam Sơn, Nam Ngạn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Quảng Phú, Quảng Hưng, Quảng Thành, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Quảng Thắng, Quảng Thịnh, Trường Thi và Công an xã Thiệu Vân.

Địa bàn thị xã Nghi Sơn tổ chức cấp tại công an các phường: Hải Hòa, Hải Châu, Hải Ninh, Tân Dân, Hải Lĩnh, Nguyên Bình, Hải Thanh, Xuân Lâm, Hải Bình, Mai Lâm, Hải Thượng và công an các xã: Ngọc Lĩnh, Các Sơn, Hải Nhân, Tân Trường, Tùng Lâm, Trường Lâm, Nghi Sơn, Hải Hà.

Địa bàn huyện Hậu Lộc tổ chức cấp tại công an xã Ngư Lộc và công an xã Triệu Lộc.

Địa bàn huyện Thọ Xuân tổ chức cấp tại Công an thị trấn Sao Vàng, công an các xã Xuân Hồng, Thọ Lâm, Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, Trường Xuân, Quảng Phú, Xuân Sinh, Thọ Lộc, Thuận Minh.

Địa bàn huyện Thiệu Hoá tổ chức cấp tại công an xã Thiệu Giao.

Địa bàn huyện Nga Sơn tổ chức cấp tại công an xã Nga Liên.

Địa bàn huyện Hoằng Hoá tổ chức cấp tại công an xã Hoằng Tiến, Hoằng Kim, Hoằng Xuân, Hoằng Quỳ.

Địa bàn huyện Vĩnh Lộc tổ chức cấp tại công an xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hưng, Minh Tân.

Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo nội dung trên để các cơ quan, tổ chức, công dân có nhu cầu cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử đến những địa điểm trên trong dịp nghỉ lễ để thực hiện các thủ tục. Mọi thắc mắc, công dân có thể liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để được giải đáp.

Quốc Hương