“Cánh cửa lên mây”

Khi đôi chân dừng lại nơi đỉnh đồi Tịnh Tâm, lòng bỗng lặng đi trước biển trời mênh mông và tiếng gió ngân nga như khúc hát của thiên nhiên. Giữa khung cảnh ấy, Đài UFO sừng sững mà vẫn duyên dáng, như một phi thuyền ánh sáng sẵn sàng mở ra “Cánh cửa lên mây”, chạm vào những giấc mơ phiêu du bất tận.

Công trình khoa học viễn tưởng giữa đời thực.

Đài UFO – công trình độc đáo biến những hiện tượng siêu nhiên vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thành hình hài sống động giữa đời thực. Tựa như bước ra từ trang sách của nhà văn H.G. Wells trong kiệt tác khoa học viễn tưởng The War of the Worlds (1897) – tác phẩm đã mở ra câu chuyện về những UFO thuở sơ khai, hay tái hiện bầu không khí huyền bí của các bộ phim kinh điển như The Roswell Incident (1994)... nơi đây đem đến cho du khách cảm giác như đang chạm tay vào một miền vũ trụ kỳ bí.

Từ xa, UFO hiện lên như một “flying saucer” khổng lồ, lơ lửng giữa nền trời trong vắt. Thiết kế tròn hoàn mỹ, sắc bạc ánh kim phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến công trình vừa mang vẻ bí ẩn của vũ trụ, vừa hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Đứng giữa UFO, du khách cảm nhận được một không gian 360 độ – nơi bốn bề là mây trời, non nước, và tiếng gió thì thầm như lời mời gọi đến từ một hành tinh khác.

UFO với vai trò là “trạm quan sát” đặc biệt, cho phép bạn ngắm mặt trời nhô lên từ phía xa, từng tia nắng như mũi tên vàng xuyên qua màn sương mỏng, rót xuống những triền đồi đang ngái ngủ. Ánh sáng ấy khiến cả không gian như khoác lên tấm áo mới, lung linh và thuần khiết.

Buổi chiều, nơi đây biến thành “sân khấu” của một bản hòa tấu sắc màu. Theo nhịp hoàng hôn buông, bầu trời nhuộm hồng, vàng, rồi tím thẫm, tất cả phản chiếu trên bề mặt UFO như một “bức tranh sơn mài” khổng lồ. Có người bảo, đứng ở UFO lúc hoàng hôn là như chạm tay vào “ngưỡng cửa của thiên đường”.

Chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên từ Đài UFO.

Ban đêm, UFO lại mang một diện mạo khác: huyền ảo và đầy mê hoặc. Ánh đèn lung linh hòa cùng ánh sao trời, tạo nên một cảm giác như đang đứng giữa “khoang tàu du hành vũ trụ”. Đó là khoảnh khắc khiến nhiều đôi tình nhân chọn nơi này để trao lời hẹn ước, để lưu giữ những bức ảnh tình yêu giữa “cánh cửa lên mây”.

Không chỉ là điểm ngắm cảnh, UFO trên đồi Tịnh Tâm còn là biểu tượng của sự sáng tạo và khát vọng vươn mình. Với mỗi du khách, UFO ngoài việc thu về một bức ảnh đẹp, mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ – nơi bạn cảm nhận được sự tự do và bao la của đất trời.

Với những ai yêu nhiếp ảnh, UFO là “mỏ vàng” ý tưởng. Mỗi góc chụp là một câu chuyện khác nhau: từ khung cảnh rộng mở ôm trọn cả thung lũng, đến những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy chất thơ khi du khách đứng dưới mái vòm bạc lấp lánh.

Đồi Tịnh Tâm vốn đã mang trong mình một cái tên đầy an yên, và UFO như điểm nhấn hoàn hảo, vừa tĩnh lặng vừa phiêu diêu. Nơi đây, bạn có thể ngồi hàng giờ, chỉ để nghe gió hát và nhìn mây trôi, để lòng mình trở nên nhẹ tênh như cánh diều.

Điểm hẹn mây trời.

Lamori Resort & Spa đã khéo léo biến UFO thành “điểm hẹn mây trời” – nơi giấc mơ và hiện thực chạm vào nhau tạo nên dấu ấn rất riêng, khiến du khách nhớ mãi về hành trình của mình. Một cánh cửa lên mây, mở ra cho những trái tim khát khao trải nghiệm những điều kỳ diệu.

Minh Ngọc (NL)