Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm mục đích tống tiền

Bộ Công an đưa ra cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm mục đích tống tiền. Theo đó, các đối tượng phạm tội nhắm đến nạn nhân là người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội (gồm cả lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố trên cả nước).

Các thủ đoạn lừa đảo tống tiền của các đối tượng. (Ảnh minh họa)

Theo thông báo của Bộ Công an, gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng các hình ảnh, video của người dân được công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt, ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa các hành vi có thủ đoạn nêu trên và bảo đảm an ninh chính trị nội bộ cơ quan, đơn vị, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có nội dung như trên; không chuyển tiền khi bị đe dọa; khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VNeID.

NDO