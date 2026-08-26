Cảnh báo 2 chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về 2 chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm đang bị các nhóm tin tặc khai thác, tấn công trực tiếp vào hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị và thiết bị di động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh mạng, an ninh thông tin.

Hai mã độc được nhắc đến là chủng mã độc gián điệp RedHook, nhắm trực tiếp vào các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, và mã độc tống tiền StormEncryptor, nhắm vào toàn bộ hệ thống máy chủ (Windows Server) và máy trạm (Windows Clients) trong mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

RedHook có thể âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại

Thông tin chi tiết về 2 loại mã độc này, Công an thành phố Hà Nội cho biết RedHook là dòng mã độc gián điệp (Spyware/Trojan) thế hệ mới đặc biệt nguy hiểm, được phát hiện vào đầu tháng 8 năm 2026.

Mã độc phát tán chủ yếu qua các tin nhắn SMS giả mạo, ứng dụng nhắn tin OTT (Zalo, Telegram...) hoặc các trang web mạo danh Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội, ứng dụng thuế eTax Mobile, ứng dụng định danh điện tử VNeID và các ngân hàng thương mại lớn.

Ngay khi người dùng tải và cài đặt tệp .APK độc hại, mã độc sử dụng các chiêu thức lừa đảo giao diện để yêu cầu cấp quyền “Accessibility Services”. Khi được cấp quyền, RedHook giành quyền kiểm soát tối cao giao diện người dùng mà không cần root thiết bị.

Từ quyền truy cập ban đầu, mã độc tự động thực hiện các thao tác cảm ứng ngầm để cấp toàn bộ các quyền nguy hiểm khác như: đọc/gửi SMS, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, bộ nhớ, ghi âm, vẽ đè màn hình...

Nguy hiểm hơn, mã độc này có thể âm thầm quay màn hình, ghi lại thao tác bàn phím (Keylogging), đọc lén tin nhắn chứa mã xác thực OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân nhạy cảm.

Trong một số trường hợp, RedHook tự động kích hoạt ứng dụng ngân hàng chính chủ trên điện thoại nạn nhân, khởi tạo lệnh chuyển tiền, tự điền mã OTP và duyệt giao dịch ngầm mà nạn nhân không hề hay biết.

Bên cạnh đó, mã độc còn có thể tự động kích hoạt lại mọi tiến trình độc hại ngay cả khi người dùng khởi động lại thiết bị điện thoại.

StormEncryptor có thể chiếm quyền quản trị tối cao trong mạng nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp

Trong khi đó, mã độc tống tiền StormEncryptor (phát hiện ngày 11/8/2026) do nhóm tin tặc chuyên nghiệp Storm-1175 triển khai, nhắm vào toàn bộ hệ thống máy chủ và máy trạm trong mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo cảnh báo, nhóm tin tặc đứng sau mã độc này có thể lợi dụng lỗ hổng bảo mật đặc biệt nghiêm trọng CVE-2026-18577 trên nền tảng giám sát và quản trị hệ thống từ xa N-able N-central để chiếm quyền quản trị tối cao của trung tâm quản lý tập trung.

Từ máy chủ N-central bị khống chế, tin tặc sử dụng chính tính năng triển khai phần mềm tự động của hệ thống để đẩy mã độc tống tiền StormEncryptor xuống hàng loạt máy tính trạm và máy chủ trong mạng nội bộ chỉ trong thời gian ngắn.

Thông qua mã độc này, nhóm tin tặc có thể ngừng các dịch vụ bảo mật/sao lưu, xóa bản lưu dự phòng (Shadow Copies), mã hóa toàn bộ tệp tin dữ liệu bằng thuật toán mã hóa mạnh và để lại thông điệp tống tiền. Đồng thời, thực hiện hành vi trích xuất đánh cắp dữ liệu nhạy cảm trước khi mã hóa để đe dọa công bố.

Ứng phó khẩn cấp khi phát hiện sự cố mã độc

Theo Công an thành phố Hà Nội, các dấu hiệu nhận biết thiết bị di động có thể đã bị nhiễm mã độc là: xuất hiện ứng dụng lạ, tự nhảy màn hình, mất tiền vô lý, máy nóng bất thường khi không sử dụng, màn hình tự thao tác hoặc xuất hiện thông báo Wireless Debugging)...

Khi gặp những biểu hiện này, người dùng cần thực hiện nghiêm quy trình cách ly mạng khẩn cấp, không nhập thêm mật khẩu/OTP. Song song đó, cần nhanh chóng tắt Wi-Fi, 3G/4G/5G (với di động) hoặc ngắt dây mạng/VLAN (với máy tính/máy chủ); tuyệt đối không khởi động lại máy chủ khi chưa sao lưu RAM.

Đồng thời, dùng thiết bị sạch khác để đổi mật khẩu, đổi mã PIN, liên hệ ngay ngân hàng để phong tỏa tài khoản, khóa thẻ khẩn cấp.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó với các nguy cơ mất an ninh mạng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng tuyệt đối không bấm vào các liên kết (link) lạ gửi qua Email/SMS/ Zalo và các ứng dụng OTT.

Không tải hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc (đặc biệt là tệp .APK trên điện thoại Android); không mở hoặc giải nén các tệp đính kèm lạ.

Người dùng chỉ nên cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng chính thức (Google Play Store, Apple App Store) và kiểm tra kỹ quyền ứng dụng trước khi chấp thuận.

Theo báo Nhân Dân