Căng thẳng Mỹ-Iran: Mỹ bắn hạ UAV, Iran khẳng định nhiệm vụ trinh sát “thành công”

Truyền thông Iran ngày 3/2 cho biết, một thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc lực lượng vũ trang Iran đã hoàn tất “nhiệm vụ trinh sát” trên vùng biển quốc tế, ngay sau khi quân đội Mỹ thông báo đã bắn hạ một UAV Iran tiếp cận tàu sân bay theo cách bị mô tả là “mang tính gây hấn”.

Mỹ bắn hạ UAV Iran tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Al Jazeera.

Hãng thông tấn Fars dẫn các nguồn tin Iran giấu tên cho biết UAV đã “giám sát thành công” các hoạt động quân sự tại những khu vực lân cận Iran và truyền dữ liệu về căn cứ mặt đất theo thời gian thực. Báo cáo nhấn mạnh các nhiệm vụ đó có vai trò quan trọng trong việc “giám sát tổng thể” tình hình khu vực. Trong khi đó, hãng tin bán chính thức Tasnim dẫn một nguồn thạo tin cho hay Iran đã mất liên lạc với một UAV, nguyên nhân đang được điều tra và sẽ được công bố sau khi xác định rõ.

Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa cho biết, một tiêm kích F-35C của Hải quân Mỹ đã bắn hạ UAV Shahed-139 của Iran trên Biển Arab. Theo phía Mỹ, UAV này đã “cơ động không cần thiết” về phía tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi tàu đang di chuyển trên vùng biển quốc tế, cách bờ biển Iran khoảng 800 km. Quân đội Mỹ cho biết UAV bị bắn hạ trong “hành động tự vệ”, đồng thời khẳng định không có binh sĩ Mỹ bị thương và không có trang thiết bị nào bị hư hại trong vụ việc.

Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã chỉ thị công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ sau đề nghị từ một số “quốc gia thân thiện trong khu vực” nhằm phản hồi sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo một tuyên bố, Tehran chỉ chấp nhận đối thoại trong “bầu không khí phù hợp, không có đe dọa và yêu sách vô lý”, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích quốc gia.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff tới Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad. Hãng tin Axios dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo đã yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức đàm phán với Mỹ vào ngày 6/2 tới. Theo đó, Iran muốn chuyển địa điểm từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Oman, đồng thời muốn một hình thức đàm phán song phương và chỉ với Mỹ, thay vì với nhiều nước Arab và Hồi giáo tham dự với tư cách là quan sát viên.

Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff tới Israel gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu bàn về tình hình Iran. Ảnh: Sky.

Các nguồn tin ngoại giao nhận định, hiện vẫn tồn tại khác biệt lớn giữa hai bên, đặc biệt liên quan đến mức độ làm giàu urani, chương trình tên lửa của Iran và vai trò của Tehran đối với các lực lượng đồng minh tại Trung Đông. Phía Iran khẳng định chỉ sẵn sàng thảo luận về vấn đề hạt nhân, trong khi người Mỹ lại muốn mở rộng phạm vi đàm phán.

Thanh Giang

Nguồn: AP News, Xinhua.