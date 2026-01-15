Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, Washington điều chỉnh hiện diện quân sự tại Trung Đông

Mỹ bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến Iran. Động thái này được một quan chức Mỹ ngày 14/1 xác nhận, cho biết đây là biện pháp phòng ngừa trước những diễn biến khó lường trong khu vực.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Ảnh: Reuters

Trước đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã cảnh báo các nước láng giềng rằng nước này sẽ nhắm vào các căn cứ của Mỹ nếu Washington tiến hành hành động quân sự. Theo giới chức Iran, cảnh báo được đưa ra nhằm răn đe các tuyên bố cứng rắn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tình hình bất ổn trong nước Iran.

Một quan chức quân sự phương Tây nhận định với Reuters rằng “mọi tín hiệu đều cho thấy khả năng Mỹ sắp có hành động, dù cách tiếp cận khó đoán cũng là đặc trưng trong chiến lược của chính quyền hiện nay”. Tuy nhiên, tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đang theo dõi sát tình hình và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Trump nói rằng theo thông tin từ “những nguồn rất quan trọng”, mức độ trấn áp biểu tình tại Iran đang có dấu hiệu giảm và hiện chưa có kế hoạch cho các biện pháp mạnh trên diện rộng.

Tổng thống Trump không loại trừ khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự, song nhấn mạnh Washington sẽ “quan sát tiến trình” và lưu ý rằng Mỹ đã nhận được một “tuyên bố tích cực” từ phía Iran.

Trước đó, Anh và Mỹ cũng đã rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự tại Trung Đông, sau khi một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã cảnh báo các quốc gia láng giềng rằng nước này sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington tiến hành không kích.

Trong khi đó, Iran đang đối mặt với làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Giới chức Iran cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan, trong khi một tổ chức theo dõi độc lập đưa ra con số cao hơn. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi nhận định đất nước đang phải đối mặt với mức độ thiệt hại lớn chưa từng có, đồng thời cáo buộc các thế lực bên ngoài can dự.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran. Ảnh: Mint

Cùng ngày, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Italy, Ba Lan, Đức và Tây Ban Nha, đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran do lo ngại về an ninh, trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo đang chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài.

Chính phủ Anh thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Tehran và chuyển toàn bộ hoạt động sang hình thức làm việc từ xa. Đại sứ Anh cùng toàn bộ nhân viên lãnh sự đã được sơ tán khỏi Iran, trên cơ sở đánh giá an ninh và quyết định ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters