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Cận cảnh cây cầu tạm bằng tre, luồng thay thế cầu cứng bị lũ cuốn trôi

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Mặt cầu hẹp, ghép bằng những cây tre, luồng chẻ nhỏ, bên dưới là hệ thống cọc luồng chằng buộc sơ sài. Mỗi khi có xe máy đi qua, cây cầu lại rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đó là cây cầu tạm bản Din Lợi, xã Trung Hạ được người dân dựng lên để duy trì việc đi lại sau khi cầu cứng Suối Cánh bị lũ cuốn trôi.

Cận cảnh cây cầu tạm bằng tre, luồng thay thế cầu cứng bị lũ cuốn trôi

Mặt cầu hẹp, ghép bằng những cây tre, luồng chẻ nhỏ, bên dưới là hệ thống cọc luồng chằng buộc sơ sài. Mỗi khi có xe máy đi qua, cây cầu lại rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đó là cây cầu tạm bản Din Lợi, xã Trung Hạ được người dân dựng lên để duy trì việc đi lại sau khi cầu cứng Suối Cánh bị lũ cuốn trôi.

Cận cảnh cây cầu tạm bằng tre, luồng thay thế cầu cứng bị lũ cuốn trôi

Cầu tạm suối Cánh hiện là trục giao thông kết nối bản Din Lợi với bản Trung Xuân.

Cầu Suối Cánh được xây dựng năm 2013, bắc qua suối Cánh, có chiều dài khoảng 12m, rộng 5m, là trục giao thông kết nối từ bản Din Lợi đi bản Trung Xuân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2025, công trình bị sập, cuốn trôi hoàn toàn, việc đi lại của người dân trong khu vực bị chia cắt.

Để khắc phục tình trạng này, người dân cùng chính quyền địa phương đã dựng cầu tạm bằng tre, nứa và gỗ. Dù đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại trước mắt, song với kết cấu thô sơ, thiếu chắc chắn khiến cây cầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi nước suối dâng cao vào mùa mưa lũ.

Cận cảnh cây cầu tạm bằng tre, luồng thay thế cầu cứng bị lũ cuốn trôi

Toàn cảnh cây cầu tạm.

Cận cảnh cây cầu tạm bằng tre, luồng thay thế cầu cứng bị lũ cuốn trôi

Vật liệu bằng tre luồng dần xuống cấp theo thời gian.

Anh Hà Văn Vinh, người dân thường xuyên đi lại qua tuyến đường này, cho biết: “Cầu tạm chỉ đáp ứng được nhu cầu đi lại bằng các phương tiện thô sơ. Việc vận chuyển nông, lâm sản và vật liệu xây dựng gần như không thể thực hiện, gây nhiều bất cập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Mong các cấp, ngành sớm đầu tư xây dựng cầu mới để việc lưu thông thuận tiện hơn”.

Video: Cận cảnh người dân di chuyển qua cây cầu tạm suối Cánh.

Theo ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, dự án xây dựng mới cầu dân sinh suối Cánh, bản Din Lợi đã được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Công trình dự kiến có chiều dài khoảng 15m, rộng 5m, tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Khi được triển khai, cầu mới sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi giao thương.

Đình Giang

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND #Cầu tạm #Lũ cuốn trôi #xã Trung Hạ #người dân #tre luồng #Chính quyền địa phương #nguy cơ mất an toàn #Cận cảnh #suối

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